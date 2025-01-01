Cloudflare 채널 비즈니스, 새로운 프로그램 개선으로 가속화

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 10월 13일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 주요 클라우드 연결성 기업으로, 오늘 파트너들을 위해 플랫폼 전반에 걸쳐 새로운 솔루션 번들로 채널 비즈니스를 가속화한다고 발표했습니다. 새로 출시된 번들을 통해 Cloudflare의 PowerUP 파트너 프로그램 파트너는 기업들이 맞춤형 번들을 갖춘 단일 플랫폼을 통해 여러 솔루션을 쓸 때의 복잡성을 없앰으로써 애플리케이션을 더 잘 보호하고 관리하도록 지원할 수 있습니다.

오늘날 조직은 비즈니스의 속도와 생산성을 높이기 위해 더 많은 애플리케이션과 AI 워크로드를 사용하고 있습니다. 그러나 이러한 디지털 방식이 무분별하게 확산되면서 관리하고 보호해야 할 애플리케이션이 더 많아지게 되었습니다. 기존에는 파트너들이 고객이 사용하는 다양한 애플리케이션에 대한 가시성은 없이, 비즈니스의 일부 영역에 대해서만 솔루션을 식별하고 관리하곤 했습니다. 전체 조직을 더 잘 보호하려면 기업은 특정 애플리케이션이나 사업 영역만이 아니라 전체 환경을 보호할 수 있도록 통합된 접근 방식을 제공할 수 있는 파트너가 필요합니다.

이제 Cloudflare의 PowerUP 파트너 프로그램은 애플리케이션 복잡성을 제거하고, 사이버 위험을 줄이며, 여러 클라우드 간의 연결을 지원하고, 비용을 절감할 수 있는 도구를 파트너에게 선사하는 솔루션 번들을 제공합니다. 새로운 솔루션 번들을 구매하면 파트너 수준과 솔루션에 따라 상당한 할인 혜택도 받을 수 있습니다. 각 번들은 모든 고객이 SASE를 포함한 네트워킹 및 보안과 애플리케이션 서비스를 대규모로 채택할 수 있는 명확한 경로를 확보할 수 있도록 맞춤화됩니다.

“파트너는 Cloudflare의 시장 진출 전략에서 핵심적인 역할을 합니다. 지난 해 Cloudflare는 파트너들이 더 많은 기업에 Cloudflare의 클라우드 연결성 플랫폼의 보안, 성능, 안정성을 제공할 수 있도록 혁신적인 도구를 도입하고 상당한 인센티브를 출시하며 지원을 확대했습니다”라고 Cloudflare의 최고 파트너 책임자인 Tom Evans는 말합니다. 파트너들은 고객의 대규모 통합을 지원하기 위해 적극적으로 Cloudflare를 찾고 있습니다. 이제 새로운 솔루션 번들이 이 기회를 최대한 활용하는 데 도움이 될 것입니다.”

PowerUP 파트너 후기

Cloudflare는 전 세계 다른 주요 조직들을 비롯하여 IBM Cloud, GuidePoint Security, Presidio 등 글로벌 서비스 통합업체, 관리형 보안 서비스 공급자, 리셀러, 유통업체로도 전략적 파트너십을 계속 확장하고 있습니다.

“IBM과 Cloudflare는 기업의 인터넷 자산에 보안, 안정성, 속도를 제공하겠다는 약속을 공유합니다”라고 IBM 연구원, AI 보안 및 아키텍처 CTO인 Nataraj Nagaratnam은 말합니다. “당사는 Cloudflare 기반 IBM Cloud 인터넷 서비스를 통해 대형 은행과 보험 회사를 비롯한 전 세계 기업에 솔루션을 제공해 왔습니다. 우리는 발전하는 인터넷과 위협 환경을 견딜 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 노력하는 Cloudflare와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.”

“GuidePoint Security는 세계의 선도적인 여러 조직이 신뢰하는 조언자입니다. Cloudflare와 함께 당사는 조직이 위험을 줄이고, 내부 및 외부 보호를 강화하며, 디지털 환경 전반에서 성능을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다”라고 GuidePoint Security의 파트너십 담당 SVP, Mark Thornberry는 이야기합니다. “글로벌 금융 기관부터 다국적 호스피탈리티 회사에 이르기까지 Cloudflare의 고객은 우리와 함께 협력하여 고객의 보안 태세를 강화하고 있으며, 전 세계에 걸쳐 고객의 비즈니스, 팀, 사용자를 보호하는 데 힘을 보탤 수 있다는 게 자랑스럽습니다.”

“속도, 품질, 혁신을 제공하려는 Presidio의 노력은 기업이 환경을 보호하고 최적화하기 위해 의존할 수 있는 전략적 플랫폼인 Cloudflare와 완벽하게 부합합니다”라고 Presidio 영업 부사장 Jim Finn은 말합니다. “우리는 금융 서비스 및 의료부터 미디어 및 그 이상에 이르기까지 다양한 업계의 고객이 자신 있게 환경을 최신화하고 보호하며 최적화할 수 있도록 함께 지원합니다.”

2025년, Cloudflare의 PowerUP 파트너 프로그램은 CRN으로부터 각종 수상의 영광을 안았는데, 파트너 프로그램에 대해 5스타 등급이라는 가장 큰 영예를 얻었으며 4대 클라우드 보안 벤더 중 하나로 인정받았습니다. 지난 1년간의 수상 내역은 다음과 같습니다.

Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 아래 리소스를 확인해 주세요.

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 주요 클라우드 연결성 기업입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

Cloudflare 팔로우하기: 블로그 | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

미래지향적 진술

본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. 일부 사례에서는 진술에 “ 일 것이다”, “ 할 것이다”, “~해야 한다”, “예상된다”, “탐색한다”, “계획한다”, “예상할 수 있다”, “할 수 있다”, “ 의도,", "표적 지정", "프로젝트", " 고려하다", "믿다", "추정하다", "예측하다", "잠재력있다", "지속하다", 이들 단어의 부정 또는 기타 유사한 용어나 표현 Cloudflare의 기대, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 내용. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 보도 자료에 표시되거나 암시된 미래지향적 진술에는 Cloudflare SASE 및 애플리케이션 서비스, Cloudflare의 다른 제품과 기술의 역량 및 효율성, Cloudflare SASE 및 애플리케이션 서비스와 Cloudflare 다른 제품과 기술의 사용이 Cloudflare의 고객에게 주는 이점, Cloudflare의 PowerUP 파트너 프로그램 멤버와의 파트너십과 이로 인해 Cloudflare 고객이 누리는 잠재적인 이점, Cloudflare의 PowerUP 파트너 프로그램 멤버와의 파트너십을 통해 Cloudflare가 추가 고객을 유치하고 기존 고객에 대한 판매를 확장할 수 있는 잠재적인 기회, Cloudflare의 기술 개발, 향후 운영, 성장, 이니셔티브나 전략, Cloudflare 채널 및 연합 글로벌 책임자 및 기타 인원의 발언 등에 대한 진술이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다. Cloudflare에서 2025년 7월 31일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.