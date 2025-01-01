Cloudflare 通路業務因全新計畫升級而加速發展

加州舊金山，2025 年 10 月 13 日 – 業界領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今天宣布，透過在其平台上為合作夥伴推出新的解決方案包來加速其通路業務。這些新推出的組合包，讓參加 Cloudflare PowerUP 合作夥伴計畫的合作夥伴能透過單一平台，藉助量身打造的組合包，協助企業更有效地保護與管理其應用程式，同時消除多種解決方案所帶來的複雜性。

如今，企業正在使用越來越多的應用程式和 AI 工作負載，以提升業務速度和效率。然而，這種數位化擴張也意味著需要管理和保護的應用程式數量也在增加。傳統上，合作夥伴的任務僅限於識別和管理特定業務領域的解決方案，而無法全面瞭解企業可能正在使用的所有應用程式。為了更好地保護整個組織，企業需要能夠提供整合方案來保護整個環境（而非僅限於特定的應用程式或業務領域）的合作夥伴。

Cloudflare 的 PowerUP 合作夥伴計畫現提供解決方案包，為合作夥伴提供工具，以消除應用程式複雜性、降低網路風險、實現多雲端連線性並降低成本。新的解決方案包還根據合作夥伴等級和解決方案為合作夥伴提供大幅折扣。每個解決方案包都經過量身定制，旨在為任何客戶提供清晰的路徑，以大規模採用 SASE 與應用程式服務，實現網路與安全的整合。

Cloudflare 合作夥伴長 Tom Evans 表示：「合作夥伴是 Cloudflare 上市策略的核心。過去一年，我們推出了創新工具、推出了卓有成效的激勵措施，並擴展了賦能範圍，以幫助我們的合作夥伴為更多企業提供 Cloudflare 全球連通雲平台的安全性、效能和可靠性。合作夥伴正積極尋求我們的協助，來幫助客戶進行大規模的整合。現在，我們的新解決方案組合包將協助他們把握這個機會。」

PowerUP 合作夥伴評價

Cloudflare 持續擴大與全球服務整合商、受管理安全服務提供者、轉售商與經銷商的策略合作夥伴關係，例如 IBM Cloud、GuidePoint Security 和 Presidio，以及全球其他領先的組織。

IBM 院士、人工智慧安全與架構技術長 Nataraj Nagaratnam 表示：「IBM 和 Cloudflare 都致力於為企業提供安全、可靠和快速的網際網路內容。我們透過由 Cloudflare 提供技術支援的 IBM Cloud Internet Services，持續為全球企業（包括大型銀行與保險公司）提供解決方案。我們對於能與 Cloudflare 合作感到自豪，並致力於提供能夠應對不斷演變的網際網路環境與威脅情勢的解決方案。」

GuidePoint Security 合作夥伴關係資深副總裁 Mark Thornberry 表示：「GuidePoint Security 是眾多全球領先企業值得信賴的顧問。我們與 Cloudflare 攜手，正協助各組織有效降低風險、強化內外部防護，並在其數位環境中維持高效能。從全球金融機構到跨國酒店集團，我們的客戶都與我們緊密合作，以強化其安全防禦狀態。我們很自豪能協助保護其全球業務、團隊與使用者的安全。」

Presidio 銷售副總裁 Jim Finn 表示：「Presidio 致力於提供速度、品質和創新，這與 Cloudflare 完美契合，Cloudflare 是企業可以信賴的戰略平台，可以保護和最佳化其環境。我們攜手合作，賦能從金融服務、醫療保健到媒體等跨產業客戶，使其能充滿信心地實現環境現代化、強化防護並最佳化效能。」

2025 年，Cloudflare 的 PowerUP 合作夥伴計畫榮獲 CRN 頒發的最高榮譽——五星級評等，並入選前四大雲端安全供應商之一。過去一年間的其他榮譽還包括：

要瞭解有關 Cloudflare PowerUP 合作夥伴計畫的更多資訊，請造訪以下資源：

關於 Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 radar.cloudflare.com。

