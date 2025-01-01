Cloudflare、新プログラムの推進でチャネルビジネスを加速化

コネクティビティクラウドの先端企業であるCloudflare（クラウドフレア）は本日、パートナー向けプラットフォーム全体に新たなソリューションバンドルを導入し、チャネルビジネスを加速させることを発表しました。新たにローンチされたバンドルにより、CloudflareのPowerUPパートナープログラムパートナーは、カスタマイズされたバンドルを備えた単一のプラットフォームを通じて、アプリケーションの安全性と管理性を向上させ、複数のソリューションによる複雑さを排除することができるようになります。

現在、多くの組織がビジネスの迅速化と生産性の向上のために、より多くのアプリケーションとAIワークロードを使用しています。しかし、このデジタルの無秩序な増加は、管理とセキュリティ対策を必要とするアプリケーションが増えることも意味します。これまで、パートナーは、自社が使用しているさまざまなアプリケーションすべてを把握するのではなく、ビジネスの選択領域のみを対象にソリューションを特定し管理するという役割を担ってきました。企業が組織全体の保護を強化するにあたり、特定のアプリケーションやビジネス分野にとどまらず、環境全体のセキュリティに対して統合されたアプローチを提供できるパートナーが必要なのです。

そこで、CloudflareのPowerUPパートナープログラムは、パートナーがアプリケーションの複雑性の排除、サイバーリスクの軽減、複数のクラウド間のコネクティビティの実現、コスト削減を実現するためのツールを備えられるよう、ソリューションバンドルを提供することにしました。さらに、新しいソリューションバンドルは、パートナーレベルとソリューションに応じて、パートナーに大幅割引を提供します。各バンドルは、SASEとアプリケーションサービスを使ったネットワークとセキュリティの明確な道筋をあらゆるお客様に提供するようカスタマイズされています。

Cloudflareの最高パートナー責任者であるTom Evansは、「パートナーは、Cloudflareの市場投入戦略の中核です。この1年、弊社は革新的なツールを導入し、インパクトあるインセンティブを開始し、パートナーがより多くのビジネスにCloudflareのコネクティビティクラウドプラットフォームのセキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えることができるよう、イネーブルメントを拡大してきました。パートナーは、お客様の大規模な統合を支援するために、積極的に弊社のサービスを利用しています。今回、新たなソリューションバンドルにより、この機会を最大限活用できるよう支援していく所存です」と述べています。

PowerUPパートナーの声

Cloudflareは、グローバルサービスインテグレーター、マネージドセキュリティサービスプロバイダー、再販業者、販売業者へと戦略的パートナーシップを拡大し続けています。例えば、IBM Cloud、GuidePoint Security、Presidioなど、世界中の主要企業と連携しています。

IBMフェローのAIセキュリティおよびアーキテクチャ最高技術責任者であるNataraj Nagaratnam氏は、「IBMとCloudflareはどちらも、企業のインターネット環境全体にセキュリティ、信頼性、高速性を提供するという共通の使命を持っています。Cloudflareの技術を活用したIBM Cloud Internet Servicesを通じて、私たちは世界中の企業、特に大手銀行や保険会社にソリューションを提供してきました。私たちは、変化し続けるインターネット環境と脅威の変化に耐えうるソリューションを提供するために、Cloudflareと協力できることを誇りに思います」と述べています。

GuidePoint Securityのパートナーシップ担当SVPであるMark Thornberry氏は、「GuidePoint Securityは、世界有数の企業から信頼されるアドバイザー企業です。Cloudflareと共に、組織がデジタル環境全体においてリスクを軽減し、内部および外部の保護を強化し、高いパフォーマンスを維持できるよう支援しています。世界規模の金融機関から多国籍のホスピタリティ企業に至るまで、当社のお客様はセキュリティ体制を強化するために当社と密に協力しており、お客様のビジネス、チーム、ユーザーの安全を世界中で確保できることを誇りに思っています」と述べています。

Presidioのセールス担当VPであるJimfinn氏は、「スピード、品質、イノベーションを提供するというPresidioのコミットメントは、企業が環境を保護し、最適化するために信頼できる戦略的プラットフォームとしてのCloudflareの理念と完全に一致しています。私たちは共に、金融サービスや医療、メディアなどさまざまな業界のお客様が連携して、自信をもって環境を最新化し、保護し、最適化できるよう支援しています。」と述べています。

2025年、CloudflareのPowerUPパートナープログラムがCRNより表彰され、パートナープログラムで5つ星を獲得しました。さらに、クラウドセキュリティベンダー上位4社に選ばれています。以下は、過去1年間に受賞したその他の受賞歴です。

Cloudflare PowerUPパートナープログラムの詳細については、以下のリソースをご確認ください。

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについてはradar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

SNS：ブログ | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、将来予想に関する記述（1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条（いずれもその後の改正を含む）に該当）があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはそれらの否定表現、あるいはCloudflareの予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別できる場合があります。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースで明示または黙示されている将来予想に関する記述には、CloudflareのSASEサービスとアプリケーションサービス、およびCloudflareの他の製品およびテクノロジーの機能と有効性、CloudflareのSASEサービスとアプリケーションサービス、およびCloudflareの他の製品およびテクノロジーを使用することでCloudflareのお客様が得るメリット、CloudflareとPowerUPパートナープログラムとのパートナーシップ、およびそれを通じてCloudflareのお客様が得る潜在的メリット、CloudflareがPowerUPパートナープログラムとのパートナーシップを通じて得る新規顧客開拓と既存顧客へのセールス拡大の潜在的機会、Cloudflareの技術開発、今後の事業運営、成長、イニシアチブまたは戦略、およびCloudflareの最高パートナー責任者などによるコメントが含まれますが、これらに限定はされません。実際の結果は、将来予想に関する記述で表明または示唆された内容と大きく異なる可能性があります。その要因には、Cloudflareが米国証券取引委員会（SEC）に提出した2025年7月31日付のForm 10-Qを含む書類、およびCloudflareが随時SECに提出するその他の書類に記載されたリスクが含まれますが、これらに限定されません。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。Cloudflareは、法律で義務付けられた場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved.Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc.の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。