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- Tarification forfaitaire et prévisible des produits reposant sur le niveau d'utilisation
- Des mesures de contrôle et des options de gestion avancées
- Des fonctionnalités avancées de journalisation et d'analyse
- Accès en fonction du rôle
- Hiérarchisation des priorités du réseau
- Accès aux journaux bruts
- Analyse de pare-feu Firewall Analytics
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