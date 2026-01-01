Enterprise 전용 기능 액세스:
- 24시간 365일 멀티 채널 지원(전화, 채팅, 이메일)
- 100% 가동 시간 보장 및 25배의 배상 SLA
- 사용량 기반 제품에 대해 예측 가능한 고정 요금제
- 첨단 제어 및 관리 옵션
- 첨단 로깅 및 분석
- 역할 기반 액세스
- 네트워크 우선순위 지정
- 원시 로그에 액세스
- 방화벽 분석
질문이 있으신가요?
영업 담당자 전화번호:
당사의 Enterprise 요금제에 대해 전문가와 상담하세요
Thank You
Someone from Cloudflare will be in touch with you shortly.
이 양식을 제출하면, Cloudflare 제품, 이벤트, 특별 제안과 관련된 정보를 수신하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 언제든지 동의를 취소하여 이러한 정보를 받지 않을 수 있습니다. Cloudflare에서는 고객의 데이터를 판매하지 않으며, 고객의 개인정보 관련 선택 사항을 중시합니다. Cloudflare의 개인정보 취급방침을 참고하시기 바랍니다.
해외 영업 전화번호
미주
아르헨티나: 0800 222 0652브라질:+55 11 91086-1380볼리비아:+59 150 701 179캐나다:+1 226-705-2945칠레:800 914282콜롬비아:01800 519 0085코스타리카:+50 646 008 807도미니카 공화국:+1 849 936 8072에콰도르:+59 396 428 4222엘살바도르:+503 2104 5029온두라스: +50 422 630 049
멕시코: 800 077 0774
파나마: +50 783 92 268
파라과이: +59 521 728 9515
페루: +51 170 192 64
미국: +1 (888) 99 FLARE
우루과이: 4054318
베네수엘라: +58 212 771 0594
기타 해외 국가
아시아 태평양
호주: +61 1300 748 959
중국:400 028 0226
홍콩:3008 3639
인도:0008 000 501 996
인도네시아:00180349248340049
일본: 050-1791-1110
말레이시아: 1800 81 9200
필리핀: 180013120014
싱가포르: 6990 6420
대한민국: 007-9814-2030-192
대만: 00801491427
태국: 02 026 0652
유럽, 중동, 아프리카
프랑스: +33 1 73 01 52 44
독일:+49 89 2555 2276
이탈리아:800959181
네덜란드:020 8090 009
폴란드:800 088 840
포르투갈: +351 (21) 1230932
루마니아: 800 630 141
러시아: 8003014062
스페인: 900 943 467
튀르키예: 00800 49240 880219
영국: +44 20 3514 6970
아랍에미리트: 8000120099