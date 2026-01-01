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- 全天候 (24/7/365) 多通道支援（電話、聊天、電子郵件）
- 100% 正常運作時間保證及 25 倍補償 SLA
- 產品按使用量付費，實現可預測統一費率定價
- 進階控制和管理選項
- 進階記錄和分析
- 基於角色的存取
- 網路優先順序
- 存取 Raw Log
- 防火牆分析
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