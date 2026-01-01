Enterprise専用機能をご利用ください：
- 年中無休のマルチチャンネルサポート（電話、チャット、メール）
- 稼働率100％保証と25倍の払い戻しを定めたSLA
- 使用量ベースの製品には予測可能な定額制の料金設定
- 高度な制御と管理のオプション
- 高度なロギングと分析
- ロールベースのアクセス
- ネットワークの優先順位付け
- 未加工ログへのアクセス
- ファイアウォール分析
不明な点がありますか？
セールスの電話番号：
CloudflareのEnterprise Plan専門家にご相談ください
Thank You
Someone from Cloudflare will be in touch with you shortly.
このフォームを送信することにより、お客様はCloudflareの製品、イベント、特典などに関連する情報を受け取ることに同意したものとみなされます。メッセージの受信はいつでも停止できます。Cloudflareは、お客様のデータを決して販売せず、プライバシーに関する皆さまの選択を尊重します。詳細情報につきましては、プライバシーポリシーをお読みください。
国際セールスの電話番号
北中南米
アルゼンチン： 0800 222 0652ブラジル：+55 11 91086-1380ボリビア:+59 150 701 179カナダ：+1 226-705-2945チリ：800 914282コロンビア：01800 519 0085コスタリカ：+50 646 008 807ドミニカ共和国：+1 849 936 8072エクアドル：+59 396 428 4222エルサルバドル：+503 2104 5029ホンジュラス：+50 422 630 049
メキシコ：800 077 0774
パナマ：+50 783 92 268
パラグアイ：+59 521 728 9515
ペルー：+51 170 192 64
米国：+1 (888) 99 FLARE
ウルグアイ：4054318
ベネズエラ：+58 212 771 0594
その他の国際電話番号
アジア太平洋
オーストラリア： +61 1300 748 959
中国：400 028 0226
香港：3008 3639
インド：0008 000 501 996
インドネシア：00180349248340049
日本：050-1791-1110
マレーシア：1800 81 9200
フィリピン：180013120014
シンガポール：6990 6420
韓国：007-9814-2030-192
台湾：00801491427
タイ：02 026 0652
ヨーロッパ、中東、アフリカ
フランス： +33 1 73 01 52 44
ドイツ：+49 89 2555 2276
イタリア：800959181
オランダ：020 8090 009
ポーランド：800 088 840
ポルトガル：+351 (21) 1230932
ルーマニア：800 630 141
ロシア：8003014062
スペイン：900 943 467
トルコ：00800 49240 880219
英国：+44 20 3514 6970
アラブ首長国連邦：8000120099