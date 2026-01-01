使用 Enterprise 专属功能：
- 24/7/365 多渠道支持（电话、聊天、电子邮件）
- 保证 100% 正常运行时间，25 倍赔偿 SLA
- 基于使用率的产品的可预测统一费率定价
- 高级控制和管理选项
- 高级日志记录和分析
- 基于角色的访问
- 网络优先级调度
- 原始日志访问权限
- 防火墙分析
有问题吗？
请致电销售人员：
与专家讨论我们的 Enterprise Plan
Thank You
Someone from Cloudflare will be in touch with you shortly.
提交此表单，即表示您同意接收关于 Cloudflare 产品、活动和特惠的信息。您可以随时退订此类消息。我们重视您的隐私选择，绝不会出售您的数据。请参阅我们的隐私政策以了解相关信息。
国际销售电话号码
美洲
阿根廷： 0800 222 0652巴西：+55 11 91086-1380玻利维亚：+59 150 701 179加拿大：+1 226-705-2945智利：800 914282哥伦比亚：01800 519 0085哥斯达黎加：+50 646 008 807多米尼加共和国：+1 849 936 8072厄瓜多尔：+59 396 428 4222萨尔瓦多：+503 2104 5029洪都拉斯：+50 422 630 049
墨西哥：800 077 0774
巴拿马：+50 783 92 268
巴拉圭：+59 521 728 9515
秘鲁：+51 170 192 64
美国：+1 (888) 99 FLARE
乌拉圭：4054318
委内瑞拉：+58 212 771 0594
其他国际号码
亚太地区
澳大利亚： +61 1300 748 959
中国：400 028 0226
香港：3008 3639
印度：0008 000 501 996
印度尼西亚：00180349248340049
日本：050-1791-1110
马来西亚： 1800 81 9200
菲律宾： 180013120014
新加坡： 6990 6420
韩国： 007-9814-2030-192
台湾： 00801491427
泰国：02 026 0652
欧洲、中东和非洲
法国： +33 1 73 01 52 44
德国：+49 89 2555 2276
意大利：800959181
荷兰：020 8090 009
波兰：800 088 840
葡萄牙：+351 (21) 1230932
罗马尼亚：800 630 141
俄罗斯： 8003014062
西班牙：900 943 467
土耳其：00800 49240 880219
英国：+44 20 3514 6970
阿联酋：8000120099