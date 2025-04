Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que Internet Protocol (IP) ?

Internet Protocol (IP) est un protocole, ou un ensemble de règles, appliqué au routage et à l'adressage des paquets de données afin qu'ils puissent traverser les réseaux et arriver à la bonne destination. Les données traversant Internet sont divisées en morceaux plus petits, appelés paquets. Des informations IP sont attachées à chaque paquet, et ces informations permettent aux routeurs d'envoyer des paquets au bon endroit. Chaque appareil ou domaine qui se connecte à Internet se voit attribuer une adresse IP. Les paquets étant dirigés vers l'adresse IP qui leur est associée, les données arrivent là où elles sont nécessaires.

Une fois que les paquets arrivent à destination, ils sont traités différemment en fonction du protocole de transport utilisé en combinaison avec IP. Les protocoles de transport les plus courants sont TCP et UDP.

Qu'est-ce qu'un protocole réseau ?

En informatique, un protocole est un moyen normalisé d'effectuer certaines actions et de formater des données afin que deux ou plusieurs appareils puissent communiquer et se comprendre.

Pour comprendre pourquoi les protocoles sont nécessaires, considérons le processus d'envoi d'une lettre. Sur l'enveloppe, les adresses sont écrites dans l'ordre suivant : nom, adresse, code postal, ville. Si une enveloppe est déposée dans une boîte aux lettres avec le code postal écrit en premier, suivi de l'adresse postale, suivi du nom, etc., le bureau de poste ne la livrera pas. Il existe un protocole convenu pour la rédaction des adresses afin que le système postal fonctionne. De la même manière, tous les paquets de données IP doivent présenter certaines informations dans un certain ordre, et toutes les adresses IP présentent un format normalisé.

Ressource Reprenez le contrôle grâce au cloud de connectivité En savoir plus Guide Le guide Zero Trust de la sécurisation de l'accès aux applications Consulter le guide

Qu'est-ce qu'une adresse IP ? Comment fonctionne l'adressage IP ?

Une adresse IP est un identifiant unique attribué à un appareil ou un domaine qui se connecte à Internet. Chaque adresse IP est une série de caractères, tels que 192.168.1.1. Grâce aux résolveurs DNS, qui traduisent les noms de domaine lisibles par l'homme en adresses IP, les utilisateurs peuvent accéder à des sites web sans avoir à mémoriser cette série complexe de caractères. Chaque paquet IP contiendra à la fois l'adresse IP de l'appareil ou du domaine envoyant le paquet et l'adresse IP du destinataire prévu, un peu comme la présence de l'adresse du destinataire et de l'adresse de l'expéditeur sur un courrier ou un colis. Chaque adresse IP est une série de caractères, tels que 192.168.1.1. Grâce aux résolveurs DNS, qui traduisent les noms de domaine lisibles par l'homme en adresses IP, les utilisateurs peuvent accéder à des sites web sans avoir à mémoriser cette série complexe de caractères. Chaque paquet IP contiendra à la fois l'adresse IP de l'appareil ou du domaine envoyant le paquet et l'adresse IP du destinataire prévu, un peu comme la présence de l'adresse du destinataire et de l'adresse de l'expéditeur sur un courrier ou un colis.

IPv4 vs IPv6

La quatrième version de l'IP (IPv4 en abrégé) a été introduite en 1983. Toutefois, comme les permutations possibles des numéros d'immatriculation des véhicules sont limitées et qu'elles doivent être reformatées périodiquement, l'offre d'adresses IPv4 disponibles s'est épuisée. Les adresses IPv6 ont beaucoup plus de caractères et donc plus de permutations ; cependant, l'IPv6 n'est pas encore complètement adopté, et la plupart des domaines et des appareils ont encore des adresses IPv4. Pour plus d'informations sur IPv4 et IPv6, voir Quelle est mon adresse IP ?

Qu'est-ce qu'un paquet IP ?

Les paquets IP sont créés en ajoutant un en-tête IP à chaque paquet de données avant son envoi. Un en-tête IP n'est qu'une série de bits (des 1 et des 0) qui enregistre plusieurs informations sur le paquet, y compris l'adresse IP d'envoi et de réception. Les en-têtes IP indiquent également :

La longueur de l'en-tête

Longueur du paquet

Le TTL (Time To Live), ou le nombre de sauts de réseau qu'un paquet peut faire avant qu'il ne soit éliminé

Quel protocole de transport est utilisé (TCP, UDP, etc.)

Au total, il y a 14 champs d'information dans les en-têtes IPv4, mais l'un d'entre eux est facultatif.

S'inscrire Accélérez votre trafic à l'échelle mondiale d'un simple clic Essayer l'offre gratuite

Comment fonctionne le routage d'IP ?

Internet est composé de grands réseaux interconnectés qui sont chacun responsables de certains blocs d'adresses IP. Ces grands réseaux sont des systèmes autonomes (Autonomous System, AS). Une variété de protocoles de routage, dont BGP, permettent d'acheminer les paquets à travers les AS en fonction de leurs adresses IP de destination. Les routeurs ont des tables de routage qui indiquent quels AS les paquets doivent traverser pour atteindre la destination souhaitée le plus rapidement possible. Les paquets voyagent d'AS en AS jusqu'à ce qu'ils atteignent celui qui revendique la responsabilité de l'adresse IP ciblée. Cet AS achemine ensuite en interne les paquets vers la destination.

Les protocoles attachent les en-têtes de paquets à différentes couches du modèle OSI :

Les paquets peuvent emprunter différents itinéraires vers le même endroit si nécessaire, tout comme un groupe de personnes se rendant en voiture à une destination convenue peut emprunter différentes itinéraires pour y arriver.

Qu'est-ce que TCP/IP ?

TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole de transport, ce qui signifie qu'il dicte la façon dont les données sont envoyées et reçues. Un en-tête TCP est inclus dans la partie données de chaque paquet qui utilise TCP/IP. Avant de transmettre des données, TCP ouvre une connexion avec le destinataire. TCP garantit que tous les paquets arrivent dans l'ordre une fois la transmission commencée. Via TCP, le destinataire accusera réception de chaque paquet qui arrive. Les paquets manquants seront renvoyés si la réception n'est pas confirmée.

TCP est conçu pour sa fiabilité et non pour sa vitesse. Parce que TCP doit s'assurer que tous les paquets arrivent dans l'ordre, le chargement des données via TCP/IP peut prendre plus de temps si certains paquets sont manquants.

TCP et IP ont été initialement conçus pour être utilisés ensemble, et ils sont souvent désignés comme une suite TCP/IP. Cependant, d'autres protocoles de transport peuvent être utilisés avec IP.

Qu'est-ce que l'UDP/IP ?

L'User Datagram Protocol, ou UDP, est un autre protocole de transport largement utilisé. Il est plus rapide que TCP, mais il est également moins fiable. L'UDP ne s'assure pas que tous les paquets sont livrés et en ordre, et n'établit pas de connexion avant de commencer ou de recevoir des transmissions.

Les commutateurs réseau renvoient-ils vers des adresses IP ?

Un commutateur de réseau est un appareil qui transmet les paquets de données au sein d'un réseau local (LAN). La plupart des commutateurs réseau interviennent au niveau de la couche 2, la couche liaison de données, et non à la couche 3, la couche réseau, et utilisent donc les adresses MAC pour transmettre les paquets, et non les adresses IP. Pour en savoir plus, consulter la section Qu'est-ce qu'un commutateur de réseau ?