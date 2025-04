comment fonctionne Internet ?

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'Internet ?

Avant de voir ce qu'est Internet, nous devons définir ce qu'est un « réseau ». Un réseau est un groupe d'ordinateurs connectés qui sont capables de s'envoyer des données. Un réseau informatique ressemble beaucoup à un cercle social, c'est-à-dire à un groupe de personnes qui se connaissent toutes, échangent régulièrement des informations et coordonnent des activités.

Internet est un vaste ensemble de réseaux tentaculaires qui se connectent les uns aux autres. En fait, le mot « Internet » est dérivé du concept d'internetting, en français l'interconnexion de réseaux.

Comme les ordinateurs sont reliés entre eux au sein de réseaux et que tous ces réseaux sont également reliés entre eux, un ordinateur peut communiquer avec une autre machine située au sein d'un réseau éloigné grâce à Internet. Les ordinateurs peuvent ainsi s'échanger rapidement des informations entre eux à travers le monde.

Les ordinateurs se connectent entre eux et à Internet par l'intermédiaire de fils, de câbles, d'ondes radio et d'autres types d'infrastructures réseau. Toutes les données envoyées par Internet sont traduites en impulsions lumineuses ou électriques (également nommées « bits »), qui sont ensuite interprétées par l'ordinateur récepteur. Les fils, les câbles et les ondes radio acheminent ces bits à la vitesse de la lumière. Plus le nombre de bits qui peut passer par ces fils et ces câbles en une seule fois est élevé, plus Internet est rapide.

Qu'est-ce qu'un réseau distribué et pourquoi ce concept est-il important pour Internet ?

Il n'existe pas de centre de contrôle pour Internet. Il s'agit plutôt d'un système à réseau distribué, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'une machine unique. N'importe quel ordinateur ou équipement physique capable d'envoyer et de recevoir des données de manière correcte (p. ex. en utilisant les protocoles réseau appropriés) peut faire partie d'Internet.

La nature distribuée d'Internet le rend résilient. Les ordinateurs, les serveurs et les autres équipements réseau physiques se connectent et se déconnectent d'Internet en permanence, sans incidence sur le fonctionnement de ce dernier, contrairement à un ordinateur, qui peut ne pas fonctionner du tout en l'absence d'un élément. Ce schéma s'applique même à grande échelle : si un serveur, un datacenter dans son ensemble ou une région entière de datacenters tombe en panne, le reste d'Internet continuera de fonctionner (bien que plus lentement).

Comment fonctionne Internet ?

Le fonctionnement d'Internet repose sur deux concepts fondamentaux inhérents : les paquets et les protocoles.

Paquets

Dans un réseau, un paquet est un petit segment d'un message plus important. Chaque paquet contient à la fois des données et des informations sur ces données. Les informations sur le contenu du paquet s'appellent « header » ou en-tête. Ces informations sont placées à l'avant du paquet afin que la machine réceptrice sache ce qu'elle doit en faire. Pour comprendre le rôle d'un en-tête de paquet, pensez à la façon dont certains produits de grande consommation sont accompagnés d'instructions de montage.

Lorsque des données sont envoyées sur Internet, elles sont d'abord divisées en petits paquets, qui sont ensuite traduits en bits. Les paquets sont acheminés vers leur destination à l'aide de divers appareils réseau, comme les routeurs et les commutateurs. Lorsque les paquets arrivent à leur destination, l'appareil récepteur réassemble les paquets dans l'ordre et peut alors utiliser ou afficher les données.

On peut comparer ce processus à la construction de la Statue de la Liberté. Elle a été conçue et assemblée pour la première fois en France. Cependant, comme l'ouvrage était trop grand pour être acheminé en un bloc par voie maritime, il a été expédié aux États-Unis en plusieurs morceaux, avec des instructions indiquant la place de chaque élément. Les ouvriers qui ont reçu les différents éléments les ont réassemblés pour former la statue qui se trouve aujourd'hui à New York.

Si ce travail a demandé beaucoup de temps pour la Statue de la Liberté, l'envoi d'informations numériques en petits morceaux se révèle extrêmement rapide sur Internet. Ainsi, une photo de la Statue de la Liberté stockée sur un serveur web peut voyager à travers le monde un paquet à la fois et se charger sur l'ordinateur d'un utilisateur en quelques millisecondes.

Les paquets sont envoyés par Internet à l'aide d'une technique nommée « commutation de paquets ». Les routeurs et les commutateurs intermédiaires sont capables de traiter les paquets indépendamment les uns des autres, sans tenir compte de leur source ou de leur destination. Ce traitement est conçu de manière à ce qu'aucune connexion ne domine le réseau. Si les données étaient envoyées entre les ordinateurs en une seule fois sans commutation de paquets, une connexion entre deux ordinateurs pourrait occuper plusieurs câbles, routeurs et commutateurs pendant plusieurs minutes à la fois. En gros, seules deux personnes pourraient utiliser Internet à la fois, au lieu d'un nombre quasi illimité de personnes, comme c'est le cas dans la réalité.

Protocoles

La connexion de deux ordinateurs (qui peuvent tous deux faire appel à des composants différents et exécuter des logiciels différents) constitue l'un des principaux défis que les créateurs d'Internet ont dû relever. L'opération nécessite l'utilisation de techniques de communication compréhensibles par tous les ordinateurs connectés, de la même façon que deux personnes qui ont grandi dans des régions différentes du monde doivent pouvoir parler une langue commune pour se comprendre.

Le problème est résolu à l'aide de protocoles normalisés. En matière de réseaux, le terme protocole désigne un moyen normalisé d'effectuer certaines actions et de formater des données de sorte que deux ou plusieurs appareils puissent communiquer et se comprendre l'un l'autre.

Certains protocoles régissent l'envoi de paquets entre les appareils d'un même réseau (Ethernet), d'autres l'envoi de paquets de réseau à réseau (IP), d'autres permettent de garantir que ces paquets arrivent en bon ordre (TCP) et d'autres enfin administrent le formatage des données pour les sites web et les applications (HTTP). D'autres protocoles existent en plus de ces protocoles fondamentaux, notamment les protocoles de routage, de tests et de chiffrement. Il existe également des alternatives aux protocoles énumérés ci-dessus en fonction des différents types de contenu. Les flux vidéo en continu (ou streaming), par exemple, s'appuient souvent sur l'UDP plutôt que sur le TCP.

Comme tous les ordinateurs et les autres appareils connectés à Internet peuvent interpréter et comprendre ces protocoles, le réseau Internet fonctionne, indépendamment des utilisateurs ou des appareils qui s'y connectent.

Quelle est l'infrastructure physique qui fait fonctionner Internet ?

De nombreux types d'équipements et d'infrastructures différents sont nécessaires pour faire fonctionner Internet pour tous. Voici quelques-uns des types d'équipements les plus importants :

Les routeurs transmettent les paquets aux différents réseaux informatiques en fonction de leur destination. Les routeurs se comportent plus ou moins comme les policiers chargés de la circulation sur Internet. Ils veillent à ce que le trafic Internet soit acheminé vers les bons réseaux.

Les commutateurs connectent les appareils qui partagent un réseau unique. Ils s'appuient sur la commutation de paquets pour transférer les paquets aux appareils appropriés. Ils reçoivent également les paquets sortants de ces appareils et les transmettent vers la destination adéquate.

Les serveurs web sont des ordinateurs spécialisés de grande puissance qui stockent et diffusent le contenu (pages web, images, vidéos) aux utilisateurs, en plus d'héberger des applications et des bases de données. Les serveurs répondent également aux requêtes DNS et effectuent d'autres tâches importantes afin qu'Internet reste opérationnel. La plupart des serveurs résident au sein de grands datacenters répartis dans le monde entier.

Quel est le lien entre ces concepts et les sites web et applications auxquels les utilisateurs accèdent sur Internet ?

Prenons l'exemple de cet article. Afin que vous puissiez le voir, il a été envoyé sur Internet morceau par morceau sous la forme de plusieurs milliers de paquets de données. Ces paquets ont transité par des câbles et des ondes radio, ainsi que par des routeurs et des commutateurs, de notre serveur web vers votre ordinateur ou tout autre appareil que vous utilisez. Votre ordinateur ou votre smartphone a ensuite reçu ces paquets et les a transmis au navigateur de votre appareil. Enfin, le navigateur a interprété les données contenues dans les paquets pour pouvoir afficher le texte que vous êtes en train de lire.

Les étapes spécifiques de ce processus sont les suivantes :

Requête DNS : lorsque votre navigateur a commencé à charger cette page web, il a probablement d'abord effectué une requête DNS pour connaître l'adresse IP du site web de Cloudflare. Négociation TCP : votre navigateur a ouvert une connexion avec cette adresse IP. Négociation TLS : votre navigateur a également mis en place un chiffrement entre un serveur web Cloudflare et votre appareil afin que des acteurs malveillants ne puissent pas lire les paquets de données qui circulent entre ces deux points de terminaison. Requête HTTP : votre navigateur a demandé le contenu qui apparaît sur cette page web. Réponse HTTP : le serveur de Cloudflare a transmis le contenu sous forme de code HTML, CSS et JavaScript, décomposé en une série de paquets de données. Une fois que votre appareil a reçu les paquets et vérifié qu'il les avait tous reçus, votre navigateur a interprété le code HTML, CSS et JavaScript contenu dans les paquets pour rendre cet article sur le fonctionnement d'Internet. L'ensemble du processus n'a pris qu'une ou deux secondes.

Comme vous pouvez le voir, le chargement d'une page web implique plusieurs processus et protocoles différents. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces technologies dans d'autres parties du centre d'apprentissage Cloudflare :

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des réseaux, consultez l'article Qu'est-ce que la couche réseau ?