Cloudflare + Google Cloud Platform

L'outil Cloud Security Command Center (CSCC) de Google Cloud est la base de données canonique pour la sécurité et les risques liés aux données pour Google Cloud Platform.CSCC unifie : les actifs, les ressources, les politiques, les politiques IAM, les résultats et les annotations spécifiques de sécurité et de risque en un même endroit, ce qui permet d'obtenir des renseignements sur les risques liés à la sécurité et aux données, de pouvoir gérer et d'avoir des recommandations.

Cloudflare est l'un des premiers fournisseurs de sécurité intégrés à CSCC. Dans le tableau de bord du CSCC, les informations sur les principales menaces, les types de menaces et les Firewall Events de Cloudflare sont affichées avec d'autres indicateurs de sécurité pour fournir une vue globale sur la posture de sécurité relative aux applications web.

L’intégration de Google Cloud Security Command Center est disponible pour les clients Cloudflare du plan Enterprise. Avant d'activer Cloudflare avec CSCC, vous devrez faire une demande d’accès.