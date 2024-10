Cloudflare + Google Cloud Platform

O Cloud Security Command Center (CSCC) da Google Cloud é o banco de dados canônico de riscos de dados e de segurança da Google Cloud Platform.

O CSCC unifica em um só lugar os ativos, recursos, políticas, políticas de IAM, constatações e observações específicas sobre riscos e segurança, disponibilizando insights, gerenciamento e recomendações de riscos de dados e segurança.

A Cloudflare foi um dos primeiros provedores de segurança incorporados ao CSCC. Por meio do painel de controle do CSCC, insights sobre as principais ameaças, tipos de ameaças e eventos de firewall da Cloudflare são exibidos ao lado de outras métricas de aplicativos de segurança, fornecendo uma visão holística da postura de segurança de aplicativos web.

A integração com o Google Cloud Security Command Center está disponível para os clientes da Cloudflare com o plano Enterprise. Antes de ativar a Cloudflare com CSCC, você terá que solicitar o acesso.