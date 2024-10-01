Cloudflare + Google Cloud Platform

提高 Google Cloud Platform 代管的網際網路應用程式和 API 的安全性和效能
cloudflare-google-cloudCloudflare 提供了一套全面的安全性和效能服務，可保護 Google Cloud 託管的網際網路設備免受 DDoS 攻擊、客戶資料外洩和惡意傀儡程式濫用的侵害，同時加速 Web 和移動效能並確保可用性。

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與 Cloud Security Command Center 無縫整合

Google Cloud’s Cloud Security Command Center (CSCC) 是 Google Cloud Platform 的規範安全和資料風險資料庫。CSCC 將資產、資源、策略、IAM 策略、調查結果、安全性和風險特定註釋都集中在一個地方，從而實現安全和資料風險洞察、管理和建議。Cloudflare 是首批納入 CSCC 的安全性提供者之一。透過 CSCC 儀表板，Cloudflare 中的主要威脅、威脅類型和防火牆事件的深入解析與其他安全應用程式指標一起顯示，以便全面瞭解 Web 應用程式的安全性狀態。Google Cloud Security Command Center 整合適用於具有 Enterprise 方案 的 Cloudflare 客戶。啟用帶有 CSCC 的 Cloudflare 前，您需要請求存取

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針對第 3、4、7 和 DNS 層的 DDoS 防護

Cloudflare 網路處理能力比有史以來最大的 DDoS 攻擊大 23x 倍。憑藉 296 Tbps Tbps 的容量，它可以處理任何現代分佈式攻擊，包括針對第 3、4、7 層以及 DNS 基礎結構的攻擊。Cloudflare 為 Google Cloud 代管的 Web 應用程式和 API 提供分散式阻斷服務攻擊（DDoS）的非計量緩解，無論攻擊的規模如何，無需額外的成本、上限或頻寬超量使用費。

進一步瞭解 DDoS 防護

防止客戶資料外洩

Cloudflare 透過各種安全服務（包括 SSL/TLS 1.3、DNSSEC、Web Application Firewall (WAF)、Rate Limiting 和 IP 信譽資料庫）防止 Google Cloud 代管網際網路應用程式和 API 上的敏感客戶資料遭到破壞。

進一步瞭解資料外洩預防

主要功能

非計量 DDoS 緩解
DNS & DNSSEC
CDN 具有單一費率的頻寬訂價
本地和全球負載平衡
Web application firewall (WAF)
SSL/TLS 1.3
Argo Smart Routing
Rate Limiting 具有精細設定
最新 Web 標準（HTTP/2、AMP、Gzip 和 TLS 1.3）
Cloudflare 使用 Big Query 和 Data Studios 進行記錄分析
採用 Kubernetes 和全球負載平衡的多雲端策略
專職解決方案工程師
客戶成功經理
全年無休 24 小時提供緊急電話、電子郵件和聊天支援
100% 正常運行時間保證

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