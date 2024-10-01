Cloudflare + Google Cloud Platform

Google Cloud’s Cloud Security Command Center (CSCC) 是 Google Cloud Platform 的規範安全和資料風險資料庫。CSCC 將資產、資源、策略、IAM 策略、調查結果、安全性和風險特定註釋都集中在一個地方，從而實現安全和資料風險洞察、管理和建議。Cloudflare 是首批納入 CSCC 的安全性提供者之一。透過 CSCC 儀表板，Cloudflare 中的主要威脅、威脅類型和防火牆事件的深入解析與其他安全應用程式指標一起顯示，以便全面瞭解 Web 應用程式的安全性狀態。Google Cloud Security Command Center 整合適用於具有 Enterprise 方案 的 Cloudflare 客戶。啟用帶有 CSCC 的 Cloudflare 前，您需要請求存取。