Cloudflare + Google Cloud Platform

Das Cloud Security Command Center (CSCC) von Google Cloud ist die kanonische Datenbank der Sicherheits- und Datenrisiken für die Google Cloud Platform.Das CSCC beinhaltet Assets, Ressourcen, Richtlinien, IAM-Richtlinien, Erkenntnisse, Anmerkungen zu bestimmten Sicherheitsaspekten und Risiken – all das an einem Ort. So ermöglicht es Einblicke in Sicherheits- und Datenrisiken sowie deren Management und entsprechende Empfehlungen.Cloudflare gehört zu den ersten Sicherheitsprovidern, die in das CSCC aufgenommen wurden. Im CSCC-Dashboard werden Erkenntnisse zu wichtigen Bedrohungen, Bedrohungsarten und Firewall-Ereignissen von Cloudflare zusammen mit den Kennzahlen aus anderen Sicherheitsanwendungen angezeigt. So entsteht eine ganzheitliche Ansicht der Sicherheit von Webanwendungen.Die Integration von Google Cloud Security Command Center ist für Cloudflare-Kunden mit dem Enterprise Plan verfügbar. Vor der Aktivierung von Cloudflare mit CSCC müssen Sie den Zugriff anfordern.