Cloudflare + Google Cloud Platform

提高 Google Cloud Platform 托管的 Internet 应用程序和 API 的安全性和性能
cloudflare-google-cloudCloudflare 提供了一套全面的安全性和性能服务，可保护 Google Cloud 托管的 Internet设备免受 DDoS 攻击、客户数据外泄和恶意机器人滥用的侵害，同时加速 Web 和移动效能并确保可用性。

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与 Cloud Security Command Center 无缝集成

谷歌云的云安全指挥中心（CSCC）是谷歌云端平台标准的安全和数据风险数据库。

CSCC 将资产、资源、政策、IAM 政策、调查结果、安全和风险特定注释都整合于一处，实现安全和数据风险洞察、管理和建议。

Cloudflare 是首批纳入 CSCC 的安全提供商之一。在 CSCC 仪表板中，Cloudflare 所提供的关于首要威胁、威胁类型与防火墙事件的深刻洞见，将会和其他安全应用程式指标一起显示，以便完整呈现网络应用程式的安全态势。

Google Cloud Security Command Center 集成适用于 Enterprise plan 的 Cloudflare 客户。启用带有 CSCC 的 Cloudflare 前，需要申请访问权限

数据中心位置

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第 3、4、7 层和 DNS 的 DDoS 缓解

Cloudflare 的网络容量比有史以来最大的 DDoS 攻击大 23x 倍。凭借 296 Tbps 的容量，它可以处理任何现代分布式攻击，包括针对第 3、4 和 7 层以及 DNS 基础设施的攻击。Cloudflare 可为 Google Cloud 托管的 Web 应用程序和 API 提供分布式拒绝服务（DDoS）攻击的未计量缓解，无论攻击规模如何，都不会有额外费用、带宽上限或带宽超量使用费。

详细了解 DDoS 防护

防止客户数据泄露

Cloudflare 通过各种安全服务（包括 SSL/TLS 1.3、DNSSEC、Web 应用程序防火墙（WAF）、Rate Limiting 和 IP 信誉数据库）防止 Google Cloud 托管的 Internet 应用程序和 API 中的敏感客户数据遭到泄露。

进一步了解数据泄露预防

关键功能

未计量 DDoS 防护
DNS 和 DNSSEC
采取统一费率带宽定价的 CDN
局部和全局负载均衡
Web 应用程序防火墙 (WAF)
SSL/TLS 1.3
Argo Smart Routing
具有微调配置的 Rate Limiting
最新 Web 标准（HTTP/2、AMP、Gzip 和 TLS 1.3）
Cloudflare 日志分析（使用Big Query 和 Data Studio）
通过 Kubernetes 与全局负载平衡实现的多云策略
专用解决方案工程师
客户成功案例经理
全年全天候紧急电话、电子邮件和聊天支持
100% 正常运行时间保证

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