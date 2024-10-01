Cloudflare + Google Cloud Platform

谷歌云的云安全指挥中心（CSCC）是谷歌云端平台标准的安全和数据风险数据库。
CSCC 将资产、资源、政策、IAM 政策、调查结果、安全和风险特定注释都整合于一处，实现安全和数据风险洞察、管理和建议。
Cloudflare 是首批纳入 CSCC 的安全提供商之一。在 CSCC 仪表板中，Cloudflare 所提供的关于首要威胁、威胁类型与防火墙事件的深刻洞见，将会和其他安全应用程式指标一起显示，以便完整呈现网络应用程式的安全态势。
Google Cloud Security Command Center 集成适用于 Enterprise plan 的 Cloudflare 客户。启用带有 CSCC 的 Cloudflare 前，需要申请访问权限。
Cloudflare 的网络容量比有史以来最大的 DDoS 攻击大 23x 倍。凭借 296 Tbps 的容量，它可以处理任何现代分布式攻击，包括针对第 3、4 和 7 层以及 DNS 基础设施的攻击。Cloudflare 可为 Google Cloud 托管的 Web 应用程序和 API 提供分布式拒绝服务（DDoS）攻击的未计量缓解，无论攻击规模如何，都不会有额外费用、带宽上限或带宽超量使用费。
Cloudflare 通过各种安全服务（包括 SSL/TLS 1.3、DNSSEC、Web 应用程序防火墙（WAF）、Rate Limiting 和 IP 信誉数据库）防止 Google Cloud 托管的 Internet 应用程序和 API 中的敏感客户数据遭到泄露。