Cloudflare + Google Cloud Platform

谷歌云的云安全指挥中心（CSCC）是谷歌云端平台标准的安全和数据风险数据库。

CSCC 将资产、资源、政策、IAM 政策、调查结果、安全和风险特定注释都整合于一处，实现安全和数据风险洞察、管理和建议。

Cloudflare 是首批纳入 CSCC 的安全提供商之一。在 CSCC 仪表板中，Cloudflare 所提供的关于首要威胁、威胁类型与防火墙事件的深刻洞见，将会和其他安全应用程式指标一起显示，以便完整呈现网络应用程式的安全态势。

Google Cloud Security Command Center 集成适用于 Enterprise plan 的 Cloudflare 客户。启用带有 CSCC 的 Cloudflare 前，需要申请访问权限。