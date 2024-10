Kubernetes federado em multinuvem facilitado

A implantação de aplicações usando contêineres proporciona uma maneira eficaz de garantir que o código da aplicação seja executado em um ambiente consistente, leve e portátil. Porém, embora essa solução funcione de maneira eficaz para aplicações que rodam na mesma nuvem, tem sido difícil aumentar sua escala de modo a aproveitar as vantagens de ter vários provedores de nuvem.

Ao usar o Load Balancer ou o Controle de Entrada do Argo Tunnel™ da Cloudflare® em conjunto com o Kubernetes®, os desenvolvedores podem garantir que as aplicações se beneficiem do gerenciamento de clusters em várias nuvens. Juntos, a solução multinuvem da Cloudflare e o Kubernetes resultam em uma maior disponibilidade de aplicativos e custos reduzidos e, ao mesmo tempo, oferecem um plano unificado de controle de segurança e desempenho.

(*) Disponibilidade de crédito para novos usuários da Google Cloud Platform.