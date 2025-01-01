Cloudflare + Kubernetes

Простой подход к созданию мультиоблачных федерированных Kubernetes.
Развертывание приложений с помощью контейнеров — эффективный способ гарантировать, что код будет работать в единообразной, легкой и портативной среде. Такое решение отлично работает для приложений, размещаемых в пределах одного облака, но его сложно масштабировать, чтобы пользоваться преимуществами мультиоблачной архитектуры.
Применяя Cloudflare® Load Balancer или Argo Tunnel™ Ingress Controller в сочетании с Kubernetes®, разработчики могут задействовать в приложениях преимущества управления кластерами в разных облаках. Мультиоблачные решения Cloudflare и Kubernetes вместе обеспечивают повышение доступности приложений и снижение расходов, а также формируют единую консоль управления средствами безопасности и производительности.
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Используйте Kubernetes в нескольких облаках

Diagram of Cloudflare Load Balancer for Kubernetes clusters

Cloudflare Load Balancer обеспечивает балансировку нагрузки и аварийное переключение на резервные ресурсы для кластеров Kubernetes, охватывающих несколько облаков или регионов. Чтобы начать пользоваться преимуществами повышенной доступности, широких средств контроля и мониторинга, посмотрите наше пошаговое руководство.

Diagram of Cloudflare Load Balancer for Kubernetes clusters

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