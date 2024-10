Kubernetes fédéré, multi-cloud, facile

Le déploiement d’applications utilisant des conteneurs est une façon efficace de s’assurer que le code des applications s’exécute dans un environnement cohérent, léger et portable. Bien que cette solution fonctionne de façon efficace dans les applications exécutées dans le même cloud, il est difficile de les étendre pour profiter des avantages apportés par le fait d’avoir plusieurs fournisseurs de cloud.

En utilisant Cloudflare® Load Balancer ou le contrôleur de trafic entrant Argo Tunnel™ en combinaison avec Kubernetes®, les développeurs peuvent s’assurer que les applications bénéficient d’une gestion en cluster sur tous les clouds. Ensemble, la solution multicloud de Cloudflare et Kubernetes permettent d’améliorer la disponibilité des applications et de réduire les coûts, tout en assurant une sécurité unifiée et un contrôle des performances.

(*) Des crédits sont disponibles pour les nouveaux utilisateurs de Google Cloud Platform.