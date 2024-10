Kubernetes multi-cloud federati in tutta semplicità

L'implementazione di applicazioni tramite container è un modo efficace per fare in modo che il codice di una data applicazione venga eseguito in un ambiente coerente, leggero e portatile. Benché questa soluzione funzioni bene per le applicazioni in esecuzione nel medesimo cloud, è difficile scalarla per sfruttare i vantaggi dati dal poter contare su più provider cloud.

Avvalendosi di Cloudflare® Load Balancer o di Argo Tunnel™ Ingress Controller in combinazione con Kubernetes®, gli sviluppatori possono offrire alle applicazioni il vantaggio della gestione dei cluster in diversi cloud. Insieme, la soluzione multi-cloud di Cloudflare e Kubernetes migliorano la disponibilità delle applicazioni e abbattono i costi, mettendo contemporaneamente a disposizione un piano unificato per la sicurezza e il controllo delle prestazioni.

(*) Credito disponibile per i nuovi utenti di Google Cloud Platform.