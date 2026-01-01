Échangez avec notre équipe spécialisée dans le stockage

Planifiez un entretien téléphonique avec notre équipe afin de découvrir les solutions distribuées à l'échelle mondiale que propose Cloudflare pour les données et le stockage, mais aussi d'optimiser votre pile actuelle afin de bénéficier des meilleurs avantages en matière de performances, de coûts et d'échelle.

Optimisez votre pile de données . Découvrez comment développer des applications plus résilientes, plus économiques et plus rapides en connectant la suite complète de produits Cloudflare destinés aux données et au stockage. Nous vous montrerons comment exploiter au mieux votre architecture.

. Assistez à une présentation en direct de produits tels que pour le stockage d’objets sans frais de trafic sortant, D1 pour le SQL serverless et pour le stockage clé-valeur à faible latence, tous adaptés à votre cas d’utilisation spécifique. Plus d’informations sur la tarification et la migration . Bénéficiez d’une analyse complète de votre configuration actuelle et d’une tarification transparente, tout en découvrant notre stratégie détaillée pour vous permettre de profiter d’une migration en toute fluidité vers Cloudflare.

La bande passante de notre équipe étant limitée,

les demandes sont soumises à une procédure d’approbation.