当社ストレージチームにご相談ください

当社チームとの電話会議をスケジュールしてください。Cloudflareのグローバルに分散されたデータおよびストレージソリューションを探求し、パフォーマンス、コスト、スケールのために現在のスタックを最適化する方法をご紹介します。

データスタックを最適化する 。Cloudflareのデータおよびストレージ製品のフルスイートを接続して、より耐障害性が高く、コスト効率が良く、より高速なアプリケーションを構築する方法を発見してください。お客様のアーキテクチャを最大限に活用する方法をお見せします。

。Cloudflareのデータおよびストレージ製品のフルスイートを接続して、より耐障害性が高く、コスト効率が良く、より高速なアプリケーションを構築する方法を発見してください。お客様のアーキテクチャを最大限に活用する方法をお見せします。 デモをカスタマイズする 。エグレス料金ゼロのオブジェクトストレージ用の R2 、サーバーレスSQL用のD1、低遅延キーバリューストレージ用の Workers KV など、お客様の特定のユースケースに合わせた製品のライブウォークスルーをご覧ください。

。エグレス料金ゼロのオブジェクトストレージ用の 、サーバーレスSQL用のD1、低遅延キーバリューストレージ用の など、お客様の特定のユースケースに合わせた製品のライブウォークスルーをご覧ください。 料金と移行について学ぶ 。現在のセットアップの完全な分析、透明性のある料金内訳、Cloudflareへのシームレスな移行のための戦略の手順をお受け取りください。

当社チームの帯域幅が限られているため、

リクエストは承認プロセスを経る必要があります。