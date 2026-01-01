Parla con il nostro team di storage
Pianifica una chiamata con il nostro team per esplorare le soluzioni di dati e storage distribuite a livello globale di Cloudflare e ottimizzare il tuo stack attuale per prestazioni, costi e scalabilità.
- Ottimizza il tuo stack di dati . Scopri come sviluppare applicazioni più resilienti, vantaggiose in termini di costi e veloci collegando l'intera suite di prodotti di dati e storage di Cloudflare. Ti mostreremo come ottenere il massimo dalla tua architettura.
- Personalizza la tua demo . Ottieni una dimostrazione live di prodotti come R2 per lo storage a oggetti senza uscita, D1 per SQL serverless e Workers KV per lo storage chiave-valore a bassa latenza, tutti su misura per il tuo caso d'uso specifico.
- Scopri di più sui prezzi e sulla migrazione . Ricevi un'analisi completa della tua configurazione attuale, una ripartizione trasparente dei prezzi e una strategia passo-passo per una migrazione senza interruzioni a Cloudflare.
A causa della larghezza di banda limitata del nostro team,
le richieste sono soggette a un processo di approvazione.
