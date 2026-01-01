Porozmawiaj z naszym zespołem ds. przechowywania danych
Umów się na rozmowę z naszym zespołem, aby poznać globalne rozwiązania Cloudflare w zakresie danych i pamięci masowej oraz zoptymalizować obecny stos pod kątem wydajności, kosztów i skalowalności.
- Zoptymalizuj swój stos danych . Dowiedz się, jak budować bardziej odporne, oszczędne i szybsze aplikacje, łącząc pełen pakiet produktów Cloudflare z zakresu danych i pamięci masowej. Pokażemy Ci, jak w pełni wykorzystać możliwości swojej architektury.
- Spersonalizuj swoje demo . Obejrzyj prezentację na żywo produktów, takich jak R2 do magazynowania obiektów bez opłat za egress, D1 do bezserwerowego SQL i Workers KV do przechowywania par klucz-wartość o niskim opóźnieniu, wszystkie dostosowane do Twojego konkretnego przypadku użycia.
- Dowiedz się więcej na temat cen i migracji . Otrzymaj pełną analizę swojej obecnej konfiguracji, przejrzyste zestawienie cen oraz szczegółową strategię krok po kroku dla bezproblemowej migracji do Cloudflare.
Z powodu ograniczonych możliwości naszego zespołu,
wnioski podlegają procesowi zatwierdzania.
Thank You
Someone from Cloudflare will be in touch with you shortly.
Przesyłając ten formularz, zgadzasz się otrzymywać od firmy Cloudflare informacje na temat naszych produktów, wydarzeń i ofert specjalnych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych i szanujemy Twoje decyzje dotyczące prywatności. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce prywatności.