Contacta a nuestro equipo de almacenamiento
Programa una llamada con nuestro equipo para analizar las soluciones de datos y almacenamiento distribuidos a nivel global de Cloudflare y optimizar tu infraestructura actual en cuanto a rendimiento, costo y escalabilidad.
- Optimiza tu pila de datos . Descubre cómo desarrollar aplicaciones más resilientes, rentables y rápidas al conectar la suite completa de productos de datos y almacenamiento de Cloudflare. Te mostraremos cómo aprovechar al máximo tu arquitectura.
- Personaliza tu demo . Obtén una demostración en vivo de productos como R2 para almacenamiento de objetos sin salida, D1 para SQL sin servidor y Workers KV para almacenamiento de clave-valor de baja latencia, todos adaptados a tu caso de uso específico.
- Más información sobre precios y migración . Recibe un análisis completo de tu configuración actual, un informe detallado y transparente de precios, y una estrategia paso a paso para una migración eficiente a Cloudflare.
Debido al ancho de banda limitado de nuestro equipo,
las solicitudes están sujetas a un proceso de aprobación.
