與我們的儲存團隊交談

安排與我們的團隊通話，探索 Cloudflare 的全球分散式資料和儲存解決方案，並最佳化您目前的技術堆疊，以提升效能、降低成本和擴展規模。

最佳化您的資料堆疊 。探索如何透過連線 Cloudflare 的完整資料和儲存產品套件，建置更具復原能力、經濟高效且更快捷的應用程式。我們將向您展示如何充分利用您的架構。

。探索如何透過連線 Cloudflare 的完整資料和儲存產品套件，建置更具復原能力、經濟高效且更快捷的應用程式。我們將向您展示如何充分利用您的架構。 自訂您的示範 。體驗適用於零輸出物件儲存的 R2 、適用於無伺服器 SQL 的 D1，以及適用於低延遲鍵值儲存的 Workers KV 等產品的現場演練，這些產品都根據您的特定用途量身打造。

。體驗適用於零輸出物件儲存的 、適用於無伺服器 SQL 的 D1，以及適用於低延遲鍵值儲存的 等產品的現場演練，這些產品都根據您的特定用途量身打造。 瞭解定價和遷移 。獲取對您目前設定的完整分析、透明的價格明細，以及無縫遷移至 Cloudflare 的逐步策略。

由於我們團隊的頻寬有限，

請求須經過核准程序。