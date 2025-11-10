Las aplicaciones SaaS brindan la flexibilidad y la agilidad que necesitas para dar soporte a tus usuarios híbridos. Sin embargo, el uso de aplicaciones SaaS y de herramientas de IA no autorizadas puede plantear nuevos riesgos de seguridad.
La plataforma SASE de Cloudflare simplifica la gestión del acceso a aplicaciones SaaS, incluidas las herramientas de IA generativa y de colaboración modernas, desde cualquier parte del mundo. Puedes aumentar la visibilidad del uso de las aplicaciones, controlar estrictamente el acceso y proteger los datos, al tiempo que garantizas que tus usuarios disponen de las herramientas que necesitan para ser productivos.
Identifica todas las aplicaciones SaaS que utilizan tus usuarios. Gestiona los elementos de Shadow IT y el uso de herramientas de IA generativa, al tiempo que refuerzas la protección de datos y garantizas el cumplimiento normativo.
Recupera el control sobre el acceso a las aplicaciones SaaS. Limita el uso de herramientas no autorizadas por los empleados, o redirígelos a los espacios de aplicaciones aprobadas o recursos alternativos.
Reduce el riesgo de filtración de datos a través de aplicaciones SaaS e IA, y evita que los usuarios compartan datos confidenciales y regulados.
Reduce el trabajo manual con una estrategia de acceso modernizada. Aplica políticas de acceso uniformes en todos los recursos de Internet y al mismo tiempo logra una visibilidad completa.
Cloudflare te permite identificar el uso de herramientas SaaS y de IA en tu organización. Identifica quién está usando qué herramientas, cuándo y desde dónde, y luego toma medidas desde un panel de control centralizado.
Accede a una vista detallada y categorizada de la actividad de la aplicación en las herramientas de SaaS e IA. Observa las tendencias generales de uso para optimizar tu seguridad.
Marca los estados de aprobación para cada aplicación para distinguir las herramientas sancionadas de las no sancionadas y las aplicaciones que aún están en revisión.
Implementa políticas de seguridad que permitan bloquear herramientas no autorizadas, orientar a los usuarios hacia espacios autorizados y establecer límites de utilización.
Implementa reglas de prevención de pérdida de datos (DLP), restringe acciones como la carga de archivos o aísla sesiones en aplicaciones que aún están en revisión, para reducir el riesgo de exposición de datos.
Mynet, que ofrece experiencias de juegos móviles en nombre de sus creadores, ha acumulado una cartera de primer nivel de más de 80 títulos. A medida que la empresa ha ido cambiando hacia un modalidad de trabajo híbrido, Mynet necesitaba garantizar acceso seguro a las aplicaciones SaaS y otros recursos sin tener que depender de una VPN.
La empresa implementó Cloudflare Access para brindar acceso seguro a la consola en la nube y a las aplicaciones SaaS, así como a las herramientas de back-office, todo ello con inicio de sesión único (SSO). Como resultado, Mynet ha agilizado el acceso remoto, ha mejorado el rendimiento para los usuarios y ha reforzado la seguridad.
Con la plataforma unificada de servicios nativos de nube de Cloudflare, puedes recuperar la visibilidad y el control del acceso interno como parte de una estrategia SASE.
Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.
Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Optimiza la implementación de tu SASE de manera con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.