IBM + Cloudflare Konfigurieren Sie Performance- und Sicherheitsdienste mit IBM und Cloudflare

IBM und Cloudflare gehen eine Partnerschaft ein, um den Kunden von IBM weltweit leistungsstarke Lösungen für Sicherheit und Performance anzubieten. Gemeinsam bringen wir die Leistung des ausgedehnten Netzwerks von Cloudflare zu IBMs Cloud-Internetdiensten. Wir können auch IBM QRadar integrieren, um einen besseren Einblick in die Bedrohungslandschaft unserer gemeinsamen Kunden zu bieten. Mit IBM Security Services vereinen wir das innovative Produktportfolio von Cloudflare und das fachkundige professionelle Serviceteam von IBM, um branchenführende Bewertungen und Sicherheitsstrategien für viele der größten Unternehmen der Welt zu liefern, einschließlich Bewertungen und Strategien für die Einführung von Zero Trust.