IBM und Cloudflare gehen eine Partnerschaft ein, um den Kunden von IBM weltweit leistungsstarke Lösungen für Sicherheit und Performance anzubieten. Gemeinsam bringen wir die Leistung des ausgedehnten Netzwerks von Cloudflare zu IBMs Cloud-Internetdiensten. Wir können auch IBM QRadar integrieren, um einen besseren Einblick in die Bedrohungslandschaft unserer gemeinsamen Kunden zu bieten. Mit IBM Security Services vereinen wir das innovative Produktportfolio von Cloudflare und das fachkundige professionelle Serviceteam von IBM, um branchenführende Bewertungen und Sicherheitsstrategien für viele der größten Unternehmen der Welt zu liefern, einschließlich Bewertungen und Strategien für die Einführung von Zero Trust.
Das IBM Cloud Internet Services-Angebot, das von Cloudflare unterstützt wird, ermöglicht es IBM Cloud-Kunden, geschäftskritische Web-Performance- und Sicherheitslösungen einfach zu erwerben und zu konfigurieren. Diese Lösungen lösen kritische Sicherheitsprobleme, mit denen Unternehmen konfrontiert sind. Darunter etwa DDoS-Abwehr, Bot-Schutz und Schutz vor Datendiebstahl, sowie Performance-Herausforderungen, wie z.B. die Sicherstellung der Anwendungsverfügbarkeit und die Beschleunigung von Internetanwendungen und mobilen Erlebnissen.
IBM Security QRadar®, eine marktführende SIEM-Lösung, hilft bei der Verteidigung gegen wachsende Bedrohungen und modernisiert und skaliert gleichzeitig die Sicherheitsabläufe durch integrierte Transparenz, Erkennung, Untersuchung und Reaktion. QRadar bietet Sicherheitsteams einen zentralen Einblick in unternehmensweite Sicherheitsdaten und verwertbare Erkenntnisse über die Bedrohungen mit der höchsten Priorität. Cloudflare-Kunden können ihre Protokolle jetzt direkt an IBM QRadar weiterleiten, um einen umfassenden Einblick in alle Endpunkte, Systeme und Abläufe im Unternehmen zu erhalten. Diese Integration stellt sicher, dass gemeinsame Kunden keine Middleware mehr benötigen, um ihre Cloudflare-Daten in IBM QRadar zu übertragen, was zu einer schnelleren Bereitstellung von Protokollen und geringeren Kosten führt.
Das führende Security Services-Team von IBM stellt Unterlagen zum Thema Cybersecurity und Support-Spezialisten bereit, um die Cloudflare-Footprints der Kunden zu verwalten, zu pflegen und zu erweitern. Gemeinsam bieten IBM Security Services und Cloudflare Unternehmen Anwendungsservices, Netzwerksicherheit und Zero Trust-Lösungen an.