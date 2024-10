IBM Cloud Internet Services

Cloud Internet Services, das von Cloudflare unterstützt wird, ist nahtlos in die IBM Cloud integriert, insbesondere in die IBM Cloud IT-Verwaltungsplattform. Anstatt sich für Sicherheits- und Performance-Dienste auf mehrere Anbieter zu verlassen, reduziert IBM die Komplexität und die Zeit für Kunden, indem im IBM Cloud-Portal eine einfache Benutzererfahrung bereitgestellt wird, mit der in wenigen Schritten auf Netzwerkdienste zugegriffen werden kann und diese eingerichtet werden können.