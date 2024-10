IBM Cloud Internet Services

Os serviços de internet em nuvem, habilitados pela Cloudflare, se integram perfeitamente à nuvem da IBM, especificamente à plataforma de gerenciamento de TI da IBM Cloud. Em vez de contar com vários fornecedores para obter serviços de desempenho e segurança, a IBM diminui a complexidade e o tempo dos clientes ao oferecer uma experiência do usuário singular no portal IBM Cloud para acessar e configurar serviços de rede em poucas etapas.