IBM Cloud Internet Services

Obsługiwane przez Cloudflare usługi Cloud Internet Services są bezproblemowo zintegrowane z chmurą IBM Cloud, a konkretnie z platformą do zarządzania IT IBM Cloud. IBM nie musi już polegać na wielu dostawcach, jeśli chodzi o usługi z zakresu bezpieczeństwa i wydajności — zamiast tego ogranicza złożoność i oszczędza czas swoich klientów, zapewniając proste doświadczenie użytkownika w portalu IBM Cloud, za pomocą którego można uzyskać dostęp do usług sieciowych i je skonfigurować w zaledwie kilku krokach.