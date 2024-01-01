IBM 的 Cloud Internet Service 产品，由 Cloudflare 提供支持，使 IBM Cloud 客户能轻松采购并配置任务关键型 web 性能与安全解决方案。这些解决方案解决企业面临的关键安全问题，包括 DDoS 缓解、机器人防护、数据盗窃保护；以及性能挑战，例如确保应用程序可用性，加速互联网应用程序和移动体验。
企业需要一种云端和边缘安全策略，可在不牺牲性能和可靠性的情况下提供高级别的 web 应用程序保护。通过与 Cloudflare 合作，IBM 提供一站式的安全与性能服务（包括核心的 DDoS、WAF、DNS、CDN 和相关解决方案），旨在保护 IBM Cloud 上面向公众的 web 内容和应用程序。
IBM Cloud Internet Services (CIS) 是一个易于配置的解决方案，适用于希望保护其面向互联网的应用程序免遭 DDoS 攻击、数据盗窃和机器人攻击的客户。在 Cloudflare 覆盖 120 国家/地区 330 城市的全球 Anycast 网络支持下，IBM Cloud Internet Services 还优化 web 应用程序，增强移动用户体验，并确保面向互联网的应用程序的全球响应速度和可用性。
CIS 提供两个计划级别，Standard 和 Enterprise。CIS Enterprise 解决方案适用于希望管理其 web 资产的监管合规和可伸缩性的大型公司。
由 Cloudflare 提供支持的 Cloud Internet Services 无缝集成到 IBM Cloud 中，特别是集成到 IBM Cloud IT 管理平台中。IBM 在 IBM Cloud 门户中提供单一、�简单的用户体验，只需几步即可访问和设置网络服务，而不是依赖多个供应商提供安全性和性能服务，从而为客户降低了复杂性并减少了时间。
由 Cloudflare 支持的 Cloud Internet Services 提供多种解决方案，可解决管理云端工作负载时的常见 IT 挑战。请查看以下解决方案摘要，以了解 Cloud Internet Services 如何在混合云环境中提供高可用性和灾难恢复。