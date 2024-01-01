IBM Cloud Internet Services 由 Cloudflare 提供支持的性能和安全服务

IBM 的 Cloud Internet Service 产品，由 Cloudflare 提供支持，使 IBM Cloud 客户能轻松采购并配置任务关键型 web 性能与安全解决方案。这些解决方案解决企业面临的关键安全问题，包括 DDoS 缓解、机器人防护、数据盗窃保护；以及性能挑战，例如确保应用程序可用性，加速互联网应用程序和移动体验。

企业需要一种云端和边缘安全策略，可在不牺牲性能和可靠性的情况下提供高级别的 web 应用程序保护。通过与 Cloudflare 合作，IBM 提供一站式的安全与性能服务（包括核心的 DDoS、WAF、DNS、CDN 和相关解决方案），旨在保护 IBM Cloud 上面向公众的 web 内容和应用程序。