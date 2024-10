IBM Cloud Internet Services Services de sécurité et de performances fournis par Cloudflare

Soutenue par Cloudflare, l'offre Cloud Internet Services d'IBM permet aux clients d'IBM Cloud d'acheter et de configurer facilement des solutions d'amélioration de la sécurité et des performances pour les applications web essentielles à leur activité. Ces solutions résolvent les problèmes de sécurité critiques auxquels font face les entreprises, notamment l'atténuation des attaques DDoS, la protection contre les bots et la protection contre le vol de données, de même que les défis en termes de performances, comme la garantie de disponibilité des applications ou l'accélération des expériences sur les applications Internet et mobiles.

Les entreprises ont besoin d'une stratégie de sécurité dans le cloud et en périphérie capable d'assurer un niveau élevé de protection des applications web, sans sacrifier les performances ni la fiabilité. En s'associant à Cloudflare, IBM met en place un guichet unique permettant de proposer des capacités d'amélioration de la sécurité et des performances (notamment les fonctionnalités de base, comme l'atténuation des attaques DDoS, le pare-feu WAF, le DNS, le réseau CDN et les autres solutions associées) conçues pour protéger le contenu web et les applications accessibles au public sur le Cloud IBM.