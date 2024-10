IBM Cloud Internet Services

La soluzione CIS, affidata a Cloudflare, è perfettamente integrata nel cloud IBM, e più in particolare nella piattaforma di gestione IBM Cloud IT. Anziché affidarsi a fornitori diversi per i servizi di sicurezza e di incremento delle prestazioni, IBM ha deciso di far risparmiare tempo ai propri clienti offrendo sul portale IBM Cloud un'esperienza utente unificata e semplice, consentendo loro di accedere e configurare i servizi di rete in pochissimi passaggi.