IBM e Cloudflare stanno collaborando per fornire potenti soluzioni di sicurezza e prestazioni ai clienti di IBM in tutto il mondo. Insieme, portano la potenza dell'ampia rete di Cloudflare ai Cloud Internet Services di IBM. Si è anche integrato con IBM QRadar per fornire una maggiore visibilità nel panorama delle minacce dei clienti comuni. Con IBM Security Services, l'innovativo portafoglio di prodotti di Cloudflare viene unito al team di servizi professionali di IBM per fornire valutazioni e strategie di sicurezza leader del settore a molte delle più grandi aziende del mondo, comprese valutazioni e strategie per l'adozione di Zero Trust.
L'offerta Cloud Internet Services di IBM, basata su Cloudflare, consente ai clienti IBM Cloud di acquistare e configurare facilmente soluzioni di sicurezza e prestazioni Web mission-critical. Queste soluzioni risolvono i problemi di sicurezza critici affrontati dalle aziende, tra cui la mitigazione degli attacchi DDoS, la protezione dai bot e la protezione dal furto di dati, nonché le sfide delle prestazioni, inclusa la garanzia della disponibilità delle applicazioni e l'accelerazione delle applicazioni Internet e delle esperienze mobili.
IBM Security QRadar®, una soluzione SIEM leader di mercato, aiuta a difendersi dalle minacce crescenti modernizzando e ridimensionando le operazioni di sicurezza attraverso visibilità, rilevamento, indagine e risposta integrati. QRadar fornisce ai team di sicurezza una visibilità centralizzata sui dati di sicurezza a livello aziendale e informazioni utili sulle minacce con la priorità più alta. I clienti Cloudflare possono ora inviare i loro log direttamente a IBM QRadar per una visibilità completa su tutti gli endpoint, i sistemi e le operazioni in esecuzione internamente. Questa integrazione garantisce che i clienti comuni non necessitino più di alcun middleware per trasferire i propri dati Cloudflare in IBM QRadar, con conseguente consegna dei log più rapida e costi inferiori.
Il team leader dei servizi di sicurezza di IBM fornisce risorse di sicurezza informatica e specialisti di supporto per gestire, mantenere ed espandere le impronte Cloudflare dei clienti. Insieme, IBM Security Services e Cloudflare forniscono alle aziende servizi applicativi, sicurezza di rete e soluzioni Zero Trust.