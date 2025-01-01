IBM e Cloudflare Configurazione dei servizi di prestazioni e sicurezza con IBM e Cloudflare

IBM e Cloudflare stanno collaborando per fornire potenti soluzioni di sicurezza e prestazioni ai clienti di IBM in tutto il mondo. Insieme, portano la potenza dell'ampia rete di Cloudflare ai Cloud Internet Services di IBM. Si è anche integrato con IBM QRadar per fornire una maggiore visibilità nel panorama delle minacce dei clienti comuni. Con IBM Security Services, l'innovativo portafoglio di prodotti di Cloudflare viene unito al team di servizi professionali di IBM per fornire valutazioni e strategie di sicurezza leader del settore a molte delle più grandi aziende del mondo, comprese valutazioni e strategie per l'adozione di Zero Trust.