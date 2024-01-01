IBM Cloud 網際網路服務 由 Cloudflare 提供支援的效能和安全服務

IBM 的 Cloud Internet Services 方案由 Cloudflare 支援，使 IBM Cloud 客戶能夠輕鬆購買和設定關鍵任務 Web 效能與網路安全解決方案。這些解決方案能夠解決企業面臨的關鍵網路安全問題，包括 DDoS 緩解、機器人防護和資料竊取，以及因應效能問題，包括確保應用程式可用性和加速網際網路應用程式及行動體驗。

企業需要一種雲端和邊緣安全性策略，可在不犧牲效能和可靠性的情況下提供高等級的 Web 應用程式保護。透過與 Cloudflare 合作，IBM 提供安全性和效能的一站式服務（包括核心 DDoS、WAF、DNS、CDN 及相關解決方案），以保護 IBM Cloud 上面對公眾的 Web 內容和應用程式。