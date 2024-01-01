IBM Cloud 網際網路服務

IBM 的 Cloud Internet Services 方案由 Cloudflare 支援，使 IBM Cloud 客戶能夠輕鬆購買和設定關鍵任務 Web 效能與網路安全解決方案。這些解決方案能夠解決企業面臨的關鍵網路安全問題，包括 DDoS 緩解、機器人防護和資料竊取，以及因應效能問題，包括確保應用程式可用性和加速網際網路應用程式及行動體驗。
企業需要一種雲端和邊緣安全性策略，可在不犧牲效能和可靠性的情況下提供高等級的 Web 應用程式保護。透過與 Cloudflare 合作，IBM 提供安全性和效能的一站式服務（包括核心 DDoS、WAF、DNS、CDN 及相關解決方案），以保護 IBM Cloud 上面對公眾的 Web 內容和應用程式。
IBM Cloud Internet Services（CIS）是一種易於設定的解決方案，適用於希望保護其面向網際網路之應用程式免遭 DDoS 攻擊、資料竊取和機器人攻擊的客戶。憑藉 Cloudflare 在 120 個國家/地區 330 個城市的全球 Anycast 資料中心網路，IBM Cloud Internet Services 還最佳化了 Web 應用程式，增強了行動使用者體驗，並確保面向網際網路之應用程式的全球回應能力和可用性。
CIS 有兩種方案級別：Standard 和 Enterprise。對於希望管理法規遵循並在其 Web 資產中進行擴充的大型公司而言，CIS Enterprise 是一個合適的解決方案。
由 Cloudflare 提供支援的雲端網際網路無縫整合至 IBM 雲端，特別是 IBM Cloud IT ��管理平台。IBM 透過在 IBM Cloud 入口網站中提供單一、簡單的使用者體驗，僅需幾步即可存取和設定網路服務，而不是依賴多個供應商提供安全性和效能服務，從而降低了客戶的複雜性和時間。
由 Cloudflare 支持的 Cloud Internet Services 提供多種解決方案，可解決管理雲端工作負載時的常見 IT 挑戰。請查看以下解決方案摘要，以了解 Cloud Internet Services 如何在混合雲端環境中提供高可用性和災難復原。用於高可用性的 VMware 混合雲端管理