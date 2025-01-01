Интернет-сервисы IBM Cloud Сервисы для обеспечения производительности и безопасности на основе инструментов Cloudflare.

Интернет-сервисы IBM Cloud, работающие на базе инструментов Cloudflare, позволяют клиентам IBM легко приобретать и настраивать решения для обеспечения производительности и защиты в сети, от которых зависит успех их бизнеса. Эти сервисы решают главные задачи в сфере безопасности, с которыми сталкиваются организации: нейтрализация DDoS-атак, защита от ботов и от кражи данных. Также они помогают повысить производительность, в том числе поддерживают доступность приложений и ускоряют работу интернет-приложений и мобильного контента.

Любой организации нужна стратегия защиты облачных компонентов и периферии, которая будет обеспечивать высокий уровень безопасности веб-приложений, но не будет снижать производительность и надежность. В партнерстве с Cloudflare компания IBM создала пакет инструментов, в котором есть все необходимое для безопасности и производительности (включая базовые инструменты для борьбы с DDoS, работы с WAF, DNS, CDN и смежными технологиями). Решения IBM позволяют защитить общедоступный веб-контент и приложения в облаке IBM Cloud.