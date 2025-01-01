Интернет-сервисы IBM Cloud, работающие на базе инструментов Cloudflare, позволяют клиентам IBM легко приобретать и настраивать решения для обеспечения производительности и защиты в сети, от которых зависит успех их бизнеса. Эти сервисы решают главные задачи в сфере безопасности, с которыми сталкиваются организации: нейтрализация DDoS-атак, защита от ботов и от кражи данных. Также они помогают повысить производительность, в том числе поддерживают доступность приложений и ускоряют работу интернет-приложений и мобильного контента.
Любой организации нужна стратегия защиты облачных компонентов и периферии, которая будет обеспечивать высокий уровень безопасности веб-приложений, но не будет снижать производительность и надежность. В партнерстве с Cloudflare компания IBM создала пакет инструментов, в котором есть все необходимое для безопасности и производительности (включая базовые инструменты для борьбы с DDoS, работы с WAF, DNS, CDN и смежными технологиями). Решения IBM позволяют защитить общедоступный веб-контент и приложения в облаке IBM Cloud.
IBM Cloud Internet Services (CIS) — это легко настраиваемое решение для клиентов, которым нужно защитить приложения, имеющие выход в Интернет, от DDoS-атак, кражи данных и нашествия ботов. Опираясь на глобальную сеть Cloudflare Anycast, расположенную в 335 городах и 125 странах мира, решение IBM Cloud Internet Services также оптимизирует веб-приложения, повышает удобство использования для мобильных пользователей, обеспечивает глобально высокую скорость отклика и доступность приложений с выходом в Интернет.
CIS доступно в двух вариантах: Standard и Enterprise. CIS Enterprise подойдет для крупных компаний, которым нужно управлять соблюдением нормативных требований и масштабировать инструменты по всем своим веб-ресурсам.
Облачные интернет-сервисы на базе Cloudflare легко интегрируются в систему IBM Cloud, в частности в ее платформу управления ИТ. С ней вам не придется комбинировать решения разных поставщиков для обеспечения безопасности и производительности. IBM снижает сложность ИТ-структур и помогает клиентам экономить время, предоставляя единый и простой пользовательский интерфейс на портале IBM Cloud, где можно подключить и настроить сетевые сервисы всего за несколько действий.
Cloud Internet Services, работающие на базе платформ Cloudflare, предлагают ряд решений наиболее распространенных ИТ-задач по управлению рабочими нагрузками в облачных средах. Посмотрите описания решений, чтобы больше узнать о том, как облачные интернет-сервисы обеспечивают высокую доступность и аварийное восстановление в гибридной облачной архитектуре.