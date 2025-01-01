IBM Security QRadar®, une des meilleures solutions de SIEM disponibles sur le marché, vous aide à vous défendre contre la prolifération des menaces, tout en vous permettant de moderniser et de faire évoluer vos opérations de sécurité par l'intermédiaire de mesures intégrées en matière de visibilité, de détection, d'investigation et de réponse. QRadar soutient les équipes de sécurité en leur assurant une visibilité centralisée sur les données de sécurité à l'échelle de l'entreprise et des statistiques exploitables sur les menaces de première priorité. Les clients Cloudflare peuvent désormais transmettre directement leurs journaux à IBM QRadar afin de bénéficier d'une visibilité totale sur l'ensemble de leurs points de terminaison, systèmes et opérations internes. Grâce à cette intégration, nous pouvons garantir à nos clients mutuels qu'ils n'auront plus besoin de faire appel à des intergiciels (middleware) pour transmettre leurs données Cloudflare vers IBM QRadar, avec pour résultat une transmission des journaux plus rapides et des coûts moindres.