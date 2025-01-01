IBM et Cloudflare s'associent pour proposer de puissantes solutions d'amélioration de la sécurité et des performances aux clients internationaux d'IBM. Ensemble, nous allions la puissance du vaste réseau Cloudflare à la solution Cloud Internet Services d'IBM. Nous pouvons également nous intégrer au service IBM QRadar afin d'assurer une plus grande visibilité sur le panorama des menaces qui visent nos clients communs. Le programme IBM Security Services nous permet de combiner le catalogue de produits innovants de Cloudflare à l'expertise de l'équipe IBM chargée des services professionnels. Nous pouvons ainsi proposer l'une des meilleures offres du secteur en termes d'évaluations et de stratégies de sécurité à bon nombre des plus grandes entreprises du monde, notamment en ce qui concerne l'adoption du Zero Trust.
Soutenue par Cloudflare, l'offre Cloud Internet Services d'IBM permet aux clients d'IBM Cloud d'acheter et de configurer facilement des solutions d'amélioration de la sécurité et des performances pour les applications web essentielles à leur activité. Ces solutions résolvent les problèmes de sécurité critiques auxquels font face les entreprises, notamment l'atténuation des attaques DDoS, la protection contre les bots et la protection contre le vol de données, de même que les défis en termes de performances, comme la garantie de disponibilité des applications ou l'accélération des expériences sur les applications Internet et mobiles.
IBM Security QRadar®, une des meilleures solutions de SIEM disponibles sur le marché, vous aide à vous défendre contre la prolifération des menaces, tout en vous permettant de moderniser et de faire évoluer vos opérations de sécurité par l'intermédiaire de mesures intégrées en matière de visibilité, de détection, d'investigation et de réponse. QRadar soutient les équipes de sécurité en leur assurant une visibilité centralisée sur les données de sécurité à l'échelle de l'entreprise et des statistiques exploitables sur les menaces de première priorité. Les clients Cloudflare peuvent désormais transmettre directement leurs journaux à IBM QRadar afin de bénéficier d'une visibilité totale sur l'ensemble de leurs points de terminaison, systèmes et opérations internes. Grâce à cette intégration, nous pouvons garantir à nos clients mutuels qu'ils n'auront plus besoin de faire appel à des intergiciels (middleware) pour transmettre leurs données Cloudflare vers IBM QRadar, avec pour résultat une transmission des journaux plus rapides et des coûts moindres.
L'excellente équipe chargée du programme IBM Security Services permet aux clients Cloudflare de gérer, d'entretenir et d'étendre leur empreinte par l'intermédiaire de ressources de cybersécurité et de spécialistes du support. Conjointement, IBM Security Services et Cloudflare proposent diverses solutions aux entreprises en termes de services pour applications, de sécurité réseau et de Zero Trust.