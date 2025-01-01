시장을 선도하는 SIEM 솔루션인 IBM Security QRadar®는 늘어나는 위협을 막도록 지원하는 동시에, 통합된 가시성, 감지, 조사, 대응을 통해 보안 운영을 현대화하고 늘립니다. QRadar는 전사적인 보안 데이터와 우선 순위가 가장 높은 위협에 실행할 수 있는 인사이트로 중앙에 집중된 가시성을 보안 팀에 제공해줍니다. 이제 Cloudflare 고객은 IBM QRadar에 로그를 직접 투입하여 모든 엔드포인트, 시스템, 내부적으로 실행되는 운영과 관련해 포괄적인 가시성을 확보할 수 있습니다. 이러한 통합으로 공동 고객은 미들웨어 없이도 자신의 Cloudflare 데이터를 IBM QRadar로 전송할 수 있게 되어, 더 빠르게 로그를 전송하고 비용은 줄어듭니다.