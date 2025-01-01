가입

IBM과 Cloudflare는 IBM 글로벌 고객에게 강력한 보안과 성능 솔루션을 제공할 수 있도록 협업합니다. 두 회사는 함께 Cloudflare의 광범위한 네트워크를 IBM Cloud 인터넷 서비스에 도입합니다. IBM QRadar와도 통합하여 공동 고객의 위협 환경을 더욱 잘 나타낼 가시성을 제공합니다. IBM Security Services와 함께, 두 회사는 Cloudflare의 혁신적인 제품 포트폴리오와 IBM의 전문가 프로 서비스 팀을 결합하여 세계적으로 규모가 큰 여러 기업에 제로 트러스트 도입 목적의 평가와 전략 등, 업계를 선도하는 평가와 보안 전략을 제공합니다.

IBM Cloud Internet Services

IBM의 Cloudflare를 기반으로 한 Cloud Internet Services 요금제 덕분에 IBM Cloud 고객은 핵심 웹 성능 및 보안 솔루션을 쉽게 구매하고 구성할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 DDoS 완화, 봇 방지 및 데이터 도난 방지를 포함하여 기업이 마주하는 중요 보안 문제를 해결합니다. 또한 응용 프로그램 가용성 보장과 인터넷 응용 프로그램 및 모바일 경험 가속화를 포함한 성능 문제를 해결합니다.

IBM QRadar

시장을 선도하는 SIEM 솔루션인 IBM Security QRadar®는 늘어나는 위협을 막도록 지원하는 동시에, 통합된 가시성, 감지, 조사, 대응을 통해 보안 운영을 현대화하고 늘립니다. QRadar는 전사적인 보안 데이터와 우선 순위가 가장 높은 위협에 실행할 수 있는 인사이트로 중앙에 집중된 가시성을 보안 팀에 제공해줍니다. 이제 Cloudflare 고객은 IBM QRadar에 로그를 직접 투입하여 모든 엔드포인트, 시스템, 내부적으로 실행되는 운영과 관련해 포괄적인 가시성을 확보할 수 있습니다. 이러한 통합으로 공동 고객은 미들웨어 없이도 자신의 Cloudflare 데이터를 IBM QRadar로 전송할 수 있게 되어, 더 빠르게 로그를 전송하고 비용은 줄어듭니다.

IBM Security Services

IBM의 선도적인 Security Services 팀은 클라이언트의 Cloudflare 사용 공간을 관리, 유지, 확장할 수 있도록 사이버 보안 리소스와 지원 전문가를 제공합니다. IBM Security Services는 Cloudflare와 함께 애플리케이션 서비스, 네트워크 보안, Zero Trust 솔루션을 기업에 제공합니다.

