IBM y Cloudflare se asocian para ofrecer soluciones de seguridad y rendimiento eficaces a los clientes globales de IBM. Juntos, estamos incorporando la eficacia de la red masiva de Cloudflare a la solución de servicios web en la nube de IBM. También podemos integrarnos con IBM QRadar para brindar mayor visibilidad del panorama de amenazas de nuestros clientes comunes. Con IBM Security™ Services, combinamos la innovadora cartera de productos de Cloudflare y el equipo experto de servicios profesionales de IBM para ofrecer análisis y estrategias de seguridad líderes en el sector a muchas de las mayores empresas del mundo, lo que incluye evaluaciones y estrategias para implementar Zero Trust.
La oferta de servicios de Internet en la nube de IBM, con tecnología de Cloudflare, permite a los clientes de IBM Cloud adquirir y configurar fácilmente soluciones de seguridad y rendimiento web de misión crítica. Estas soluciones resuelven los problemas críticos de seguridad a los que se enfrentan las empresas, incluida la mitigación de DDoS, la protección contra bots y contra el robo de datos, y los desafíos de rendimiento, como la garantía de disponibilidad de las aplicaciones y la aceleración de las aplicaciones de Internet y las experiencias móviles.
IBM Security QRadar®, una solución SIEM líder en el mercado, ayuda a las empresas a defenderse del incremento de las amenazas, al tiempo que moderniza y escala las operaciones de seguridad a través de funciones integradas en materia de visibilidad, detección, investigación y respuesta. QRadar ofrece a los equipos de seguridad visibilidad centralizada de los datos de seguridad de toda la empresa e información práctica sobre las amenazas más críticas. Los clientes de Cloudflare pueden ahora enviar sus registros directamente a IBM QRadar para obtener visibilidad completa de todos los puntos finales, sistemas y operaciones que se ejecutan internamente. Con esta integración, los clientes comunes no necesitarán software intermedio para transferir sus datos de Cloudflare a IBM QRadar, lo que se traduce en una entrega de registros más rápida y menores costos.
El equipo encargado de IBM Security™ Services brinda recursos en materia de ciberseguridad y especialistas de soporte para gestionar, mantener y ampliar las soluciones de Cloudflare de los clientes. Juntos, IBM Security™ Services y Cloudflare ofrecen a las empresas servicios para aplicaciones, seguridad de red y soluciones Zero Trust.