IBM + Cloudflare 透過 IBM 與 Cloudflare 設定效能與網路安全服務

IBM 和 Cloudflare 正在攜手合作，為 IBM 的全球客戶提供功能強大的網路安全和效能解決方案。我們通力合作，將 Cloudflare 廣泛網路的強大功能引進 IBM 的雲端網際網路服務。我們也能夠與 IBM QRadar 整合，為共同客戶的威脅情勢提供更廣大的可見性。透過與 IBM Security Services 合作，我們整合了 Cloudflare 的創新產品組合與 IBM 的專家專業服務團隊，為世界各地許多大型企業提供業界領先的評估與安全策略，包括採用 Zero Trust 的評估與策略。