IBM 和 Cloudflare 正在攜手合作，為 IBM 的全球客戶提供功能強大的網路安全和效能解決方案。我們通力合作，將 Cloudflare 廣泛網路的強大功能引進 IBM 的雲端網際網路服務。我們也能夠與 IBM QRadar 整合，為共同客戶的威脅情勢提供更廣大的可見性。透過與 IBM Security Services 合作，我們整合了 Cloudflare 的創新產品組合與 IBM 的專家專業服務團隊，為世界各地許多大型企業提供業界領先的評估與安全策略，包括採用 Zero Trust 的評估與策略。
IBM 的 Cloud Internet Services 方案由 Cloudflare 提供支援，使 IBM Cloud 客戶能夠輕鬆購買和設定關鍵任務 Web 效能與網路安全解決方案。這些解決方案能夠解決企業面臨的關鍵網路安全問題，包括 DDoS 緩解、機器人防護和資料竊取，以及因應效能問題，包括確保應用程式可用性和加速網際網路應用程式及行動體驗。
IBM Security QRadar® 是市場頂尖的 SIEM 解決方案，有助於抵禦日益增長的威脅，同時透過整合的可見性、偵測、調查與回應，將網路安全作業現代化並予以擴充。QRadar 為網路安全團隊提供對整個企業網路安全資料的集中可見性，以及對最高優先級威脅的可動作深入解析。Cloudflare 客戶現在可以將其記錄直接推送至 IBM QRadar，提供對內部執行之所有端點、系統和作業的全方位可見性。這種整合可確保共同客戶不再需要��任何中介軟體，就能夠將其 Cloudflare 資料引進 IBM QRadar，因此能夠更快速傳送記錄並降低成本。
IBM 頂尖的安全服務團隊可提供網路安全資源和支援專業人士，來管理、維護和擴展客戶的 Cloudflare 覆蓋範圍。IBM Security Services 與 Cloudflare 攜手合作，為企業提供應用程式服務、網路安全和 Zero Trust 解決方案。