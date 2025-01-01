IBM 和 Cloudflare 携手合作，为 IBM 全球客户提供强大的安全和性能解决方案。我们一起将 Cloudflare 广袤网络的力量带到 IBM 的云互联网服务中。我们还能够与 IBM QRadar 集成，就我们共同客户的威胁形势提供更大的可见性。通过 IBM 安全服务，我们汇集了 Cloudflare 的创新产品组合和 IBM 的专家专业服务团队，为众多全球最大企业提供行业领先的评估和安全策略，包括采用 Zero Trust 的评估和策略。
IBM 的 Cloud Internet Service 产品，由 Cloudflare 提供支持，使 IBM Cloud 客户能轻松采购并配置任务关键型 web 性能与安全解决方案。这些解决方案解决企业面临的关键安全问题，包括 DDoS 缓解、机器人防护、数据盗窃保护；以及性��能挑战，例如确保应用程序可用性，加速互联网应用程序和移动体验。
IBM Security QRadar® 是市场领先的 SIEM 解决方案，通过集成的可见性、检测、调查和响应，帮助防御日益增长的威胁，同时实现安全运营的现代化和规模化。QRadar 为安全团队提供对企业范围安全数据的集中可见性，以及对最高优先级威胁的可操作洞察。Cloudflare 客户现在可以将他们的日志直接推送到 IBM QRadar，就所有内部运行的端点、系统和操作获得全面可见性。通过这一集成，共同客户将不再需要任何中间件，即可将其 Cloudflare 数据汇入 IBM QRadar，从而更快交付日志并降低成本。
IBM 领先的安全服务团队提供网络安全资源和支持专家，以管理、维护和扩大客户的 Cloudflare 足迹。IBM 安全服务和 Cloudflare 携手合作，为企业提供应用服务、网络安全和 Zero Trust 解决方案。