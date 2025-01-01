IBM Security QRadar®, una solución SIEM líder en el mercado, ayuda a las empresas a defenderse del incremento de las amenazas, al tiempo que moderniza y escala las operaciones de seguridad a través de funciones integradas en materia de visibilidad, detección, investigación y respuesta. QRadar ofrece a los equipos de seguridad visibilidad centralizada de los datos de seguridad de toda la empresa e información práctica sobre las amenazas más críticas. Los clientes de Cloudflare pueden ahora enviar sus registros directamente a IBM QRadar para obtener visibilidad completa de todos los puntos finales, sistemas y operaciones que se ejecutan internamente. Con esta integración, los clientes comunes no necesitarán software intermedio para transferir sus datos de Cloudflare a IBM QRadar, lo que se traduce en una entrega de registros más rápida y menores costes.