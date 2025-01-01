A IBM e a Cloudflare criaram uma parceria para oferecer soluções reforçadas de segurança e desempenho aos clientes globais da IBM. Juntos, estamos levando o poder da ampla Rede da Cloudflare para os serviços de internet em nuvem da IBM. Também conseguimos nos integrar com o QRadar da IBM para proporcionar maior visibilidade ao panorama de ameaças dos nossos clientes em comum. Com os serviços de segurança da IBM, unificamos o inovador portfólio de produtos da Cloudflare e os serviços profissionais especializados da IBM para fornecer avaliações e estratégias de segurança líderes do setor para muitas das maiores empresas do mundo, incluindo avaliações e estratégias visando a adotar o Zero Trust.
A oferta de serviços de internet em nuvem da IBM, desenvolvida pela Cloudflare, permite que os clientes de nuvem da IBM comprem e configurem facilmente soluções de segurança e desempenho na web de missão crítica. Essas soluções resolvem problemas críticos de segurança enfrentados pelas empresas, incluindo mitigação de DDoS, proteção contra bots e proteção contra roubo de dados, bem como desafios de desempenho, incluindo garantia de disponibilidade de aplicativos e aceleração de aplicativos de internet e experiência em dispositivos móveis.
O QRadar® de Segurança da IBM, uma solução de SIEM líder de mercado, ajuda a defender contra o crescente número de ameaças e, ao mesmo tempo, moderniza e amplia as operações de segurança por meio de uma visibilidade, detecção, investigação e capacidade de resposta integradas. O QRadar proporciona às equipes de segurança uma visibilidade centralizada dos dados de segurança em toda a empresa e informações acionáveis sobre as ameaças de maior prioridade. Agora, os clientes da Cloudflare podem enviar seus registros automaticamente para o QRAdar da IBM e obter uma visibilidade abrangente de todos os seus endpoints, sistemas e operações sendo executadas internamente. Essa integração garante que nossos clientes mútuos não requeiram mais nenhum recurso intermediário para enviar seus dados da Cloudflare para o QRadar da IBM, resultando em maior rapidez de entrega dos registros e em custos mais baixos.
Os Serviços de Segurança líderes da IBM oferecem recursos de segurança cibernética e especialistas de suporte que gerenciam, mantêm e ampliam a presença da Cloudflare junto aos nossos clientes. Juntos, os serviços de segurança da IBM e a Cloudflare estão fornecendo às empresas serviços de aplicativos, segurança de rede e soluções Zero Trust.