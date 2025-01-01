O QRadar® de Segurança da IBM, uma solução de SIEM líder de mercado, ajuda a defender contra o crescente número de ameaças e, ao mesmo tempo, moderniza e amplia as operações de segurança por meio de uma visibilidade, detecção, investigação e capacidade de resposta integradas. O QRadar proporciona às equipes de segurança uma visibilidade centralizada dos dados de segurança em toda a empresa e informações acionáveis sobre as ameaças de maior prioridade. Agora, os clientes da Cloudflare podem enviar seus registros automaticamente para o QRAdar da IBM e obter uma visibilidade abrangente de todos os seus endpoints, sistemas e operações sendo executadas internamente. Essa integração garante que nossos clientes mútuos não requeiram mais nenhum recurso intermediário para enviar seus dados da Cloudflare para o QRadar da IBM, resultando em maior rapidez de entrega dos registros e em custos mais baixos.