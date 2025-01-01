IBMとCloudflareがパートナーシップを組み、セキュリティとパフォーマンスの強力なソリューションを世界中のIBM利用者に提供します。このパートナーシップによって、Cloudflareの大規模ネットワークの力をIBMのCloud Internet Servicesにもたらします。Cloudflareはさらに、IBM QRadarと統合して、共通のお客様の脅威状況について可視性を高めることができます。IBM Security Servicesでは、Cloudflareの革新的な製品ポートフォリオとIBMの優れた専門家サービスチームの力を合わせ、Zero Trust導入のための評価と戦略をはじめ業界最先端の評価とセキュリティ戦略を、多くの世界的大企業にお届けします。
IBMのCloud Internet ServicesはCloudflareで稼働していますので、IBM Cloudのお客様はミッションクリティカルなWebパフォーマンスとセキュリティのソリューションを、容易に購入して設定することができます。それらのソリューションによって、企業は、DDoS軽減、ボットやデータ窃盗からの保護といったセキュリティ上の重大問題や、アプリケーションの可用性確保、インターネットアプリケーションとモバイル体験の加速といったパフォーマンス上の課題を解決することができます。
市場をリードするSIEMソリューション、IBM Security QRadar®は、可視性、検出、調査、対応の統合によって、増大する脅威に対する防御を強化し、セキュリティオペレーションの最新化と拡張に役立ちます。QRadarは、可視化した企業全体のセキュリティデータと最優先脅威に関する実用的な知見を、一元化してセキュリティチームに提供します。Cloudflareのお客様は、ログをIBM QRadarへ直接プッシュして、社内で稼働するエンドポイント、システム、オペレーションのすべてについて包括的な可視性を得られるようになります。この統合により、両社共通のお客様はミドルウェアを使わずに自社のCloudflareデータをIBM QRadarへ送ることができるようになります。
IBMの優れたSecurity Servicesチームが、クライアントのCloudflareフットプリントを管理、維持、拡大するためのサイバーセキュリティリソースやサポートスペシャリストを提供します。IBM Security ServicesとCloudflareが力を合わせ、アプリケーションサービス、ネットワークセキュリティ、Zero Trustソリューションを企業に提供します。