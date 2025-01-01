IBM + Cloudflare IBMとCloudflareが共同でパフォーマンスとセキュリティのサービスを構成

IBMとCloudflareがパートナーシップを組み、セキュリティとパフォーマンスの強力なソリューションを世界中のIBM利用者に提供します。このパートナーシップによって、Cloudflareの大規模ネットワークの力をIBMのCloud Internet Servicesにもたらします。Cloudflareはさらに、IBM QRadarと統合して、共通のお客様の脅威状況について可視性を高めることができます。IBM Security Servicesでは、Cloudflareの革新的な製品ポートフォリオとIBMの優れた専門家サービスチームの力を合わせ、Zero Trust導入のための評価と戦略をはじめ業界最先端の評価とセキュリティ戦略を、多くの世界的大企業にお届けします。