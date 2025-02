Verbesserung der Seitenladezeiten um 26 %, um Fundraising-Bemühungen zu unterstützen

Die Sheltersuit Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den Niederlanden, die von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen Schutzkleidung zur Verfügung stellt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat die Sheltersuit Foundation mehr als 18.000 Obdachlose mit ihrer Sheltersuit, einer wind- und wasserdichten Jacke, die sich in einen Schlafsack verwandeln lässt, versorgt.

Eine persönliche Mission

Bas Trimmer, der Gründer von Sheltersuit, entwickelte den ersten Sheltersuit, nachdem er erfahren hatte, dass der Vater eines Freundes an Unterkühlung gestorben war, während er auf der Straße neben einem Obdachlosenheim schlief, das vorübergehend geschlossen worden war. Zu dieser Zeit produzierte Bas luxuriöse Oberbekleidung. Die Nachricht vom Tod des Vaters veranlasste ihn, sein Talent für Design einzusetzen, um denjenigen zu helfen, die angesichts von Obdachlosigkeit mit ähnlich harten Bedingungen zu kämpfen haben. Innerhalb von nur 5 Stunden fertigte Bas den ersten Sheltersuit an und bot ihn einer Person an, die in der Nähe eines Obdachlosenheims auf dem Boden schlief; dies sollte den Beginn einer Erfolgsgeschichte markieren.

Heute ist Shelter'suit nicht mehr nur in den Niederlanden, sondern auch in Südafrika und den Vereinigten Staaten aktiv und bietet Oberbekleidung an, die für das jeweilige lokale Klima geeignet ist. Im März 2022 feierte Sheltersuit sein Debüt auf der Pariser Modewoche, und vor kurzem hat die Stiftung Hunderte von Sheltersuits in die Ukraine geschickt.

Bereit für mehr Wachstum

Diese Entwicklungen haben Sheltersuit international bekannt gemacht. Die Organisation erhielt mehr mediale Aufmerksamkeit, wodurch viel mehr Nutzer die Webseite von Sheltersuit besuchen. Dank der Weitsicht von Sheltersuit ist es jedoch gelungen, die Besucherzahlen auf der Website problemlos zu steigern.

Bas und sein Team wussten schon vor dem jüngsten Wachstum von Sheltersuit, wie wichtig die Website der Organisation für ihre Mission ist – und wie wichtig es daher ist, dass die Website jederzeit schnell, zuverlässig und sicher ist. Als sie vom Projekt Galileo erfuhren, war es für sie nur logisch, sich dafür zu bewerben.

Warum die Website-Geschwindigkeit so wichtig ist

Zum einen ist die Website von Sheltersuit ein wichtiges Instrument, um das Geld zu beschaffen, das notwendig ist, um die Bedürftigen kostenlos mit Sheltersuits zu versorgen. Etwa 50 % aller Spenden, die Sheltersuit erhält, werden über das Internet aufgebracht. Studien legen nahe, dass eine Website-Ladezeit von 1-4 Sekunden erreicht werden muss, um die Konversionsrate von Spendern (d.h. des Prozentsatzes aller Website-Besucher, die eine Spende auf Sheltersuit.com tätigen) zu maximieren.

Um die Auswirkungen des Projekts Galileo auf Sheltersuit zu beurteilen, ist es daher sinnvoll, die Auswirkungen von Cloudflare auf die Website-Geschwindigkeit von Sheltersuit zu betrachten. Und das Ergebnis ist beachtlich: Durch den Einsatz von Cloudflare hat sich die Ladezeit von Sheltersuit.com um 26 % verbessert, so dass Besucher den Inhalt in nur 1,4 Sekunden sehen. Eine solche Verbesserung ist unter allen Umständen beeindruckend. Noch bemerkenswerter ist sie jedoch, wenn man berücksichtigt, wie stark die Besucherzahlen der Website von Sheltersuit in letzter Zeit im Vergleich zu seinen Online-Fundraising-Aktivitäten gestiegen sind.

Laut Paul Zurink, dem Kampagnenmanager von Sheltersuit, stiegen die Zugriffe auf Sheltersuit.com um 1.431,62 %, als Bas Trimmer Anfang 2021 im niederländischen Fernsehen interviewt wurde, die Seitenaufrufe stiegen um 2.150,47 %, und etwa 50.000 € (~$ 54.000, Stand 31. Mai 2022) wurden über die Website gespendet. Dabei betrug die durchschnittliche Einzelspende $ 100, die Konversionsrate lag bei 2 %.

Welche Auswirkungen die Verbesserungen wohl hatten

Wir betrachten Studien, welche den Zusammenhang zwischen den Ladezeiten der Website und den Konversionsraten analysiert haben. Dadurch können wir grob abschätzen, wie die zuvor erwähnte Verbesserung der Website-Geschwindigkeit, die Sheltersuit durch den Einsatz von Cloudflare im Rahmen des Projekt Galileo erfahren hat, die vorstehende Fundraising-Summe beeinflusst haben könnte. Dabei stellen wir fest, dass die 26% ige Verbesserung der Website-Geschwindigkeit bis zu 25.000 € wert gewesen sein könnte, d.h. 50 % der 50.000 €, die nach dem Interview mit Bas eingeworben wurden.

Es gibt eine weitere Möglichkeit, die Auswirkungen des Projekts Galileo auf Sheltersuit zu erfassen: Betrachten Sie die Auswirkungen, die der jüngste Anstieg des Datenverkehrs auf Sheltersuit.com auf die Ursprungsserver von Sheltersuit gehabt hätte, wenn diese Anfragen nicht über Cloudflare geleitet worden wären. Da Sheltersuit eine Shared-Hosting-Umgebung nutzt, könnte der enorme Anstieg des Datenverkehrs auf Sheltersuit.com nach dem Fernsehinterview von Bas laut Zurink die Ursprungsserver von Sheltersuit überfordert haben und dazu geführt haben, dass alle Websites in der Shared-Hosting-Umgebung langsamer wurden oder gar nicht mehr reagierten. Zum Glück für Sheltersuit und seinen Hosting-Provider wurden die meisten Anfragen über das globale Edge-Netzwerk von Cloudflare bedient.

Wenn die Vergangenheit ein Prolog ist, dann werden die Werkzeuge und Dienstleistungen, die Sheltersuit vom Projekt Galileo zur Verfügung gestellt wurden, auch weiterhin eine unschätzbare Rolle in dem Bestreben der Sheltersuit Foundation spielen, die Lasten zu lindern, die von Obdachlosigkeit betroffene Menschen auf der ganzen Welt zu tragen haben.