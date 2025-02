Raggiungere un miglioramento del 26% nei tempi di caricamento della pagina per supportare l'impegno della raccolta fondi

La Sheltersuit Foundation è un'organizzazione no profit con sede nei Paesi Bassi che fornisce indumenti protettivi alle persone senza fissa dimora. Dalla sua fondazione nel 2014, Sheltersuit Foundation ha tenuto al caldo più di 18.000 persone senza fissa dimora con la sua Sheltersuit, una giacca antivento e impermeabile che può essere trasformata in un sacco a pelo.

Una missione personale

Il fondatore di Sheltersuit, Bas Trimmer, ha creato la prima Sheltersuit dopo aver appreso che il padre di un amico era morto per ipotermia mentre dormiva per strada accanto a un rifugio per senzatetto che era stato temporaneamente chiuso. A quel tempo, Bas produceva capispalla di lusso e la notizia della morte del padre lo spinse ad applicare il suo dono per il design per aiutare coloro che stanno combattendo condizioni altrettanto difficili mentre lottano contro i senzatetto. Bas ha costruito la prima Sheltersuit in 5 ore e l'ha offerta a una persona che dormiva per terra vicino a un rifugio; il resto è storia.

Oggi, Sheltersuit si estende oltre i Paesi Bassi, raggiungendo il sud del Sud Africa e l'estremo ovest degli Stati Uniti, con capispalla progettati per il clima locale di ogni località. Nel marzo 2022, Sheltersuit ha fatto il suo debutto alla settimana della moda di Parigi e, più recentemente, la fondazione ha inviato centinaia di Sheltersuit in Ucraina.

Prepararsi alla crescita

Questi sviluppi hanno sollevato il profilo internazionale di Sheltersuit, attirando una maggiore attenzione da parte dei media che a sua volta ha causato un aumento dei visitatori del sito Web di Sheltersuit. Grazie a un po' di accortezza, tuttavia, Sheltersuit è riuscita a ridimensionare il traffico del proprio sito Web senza intoppi.

Bas e il suo team sapevano in anticipo rispetto alla recente crescita di Sheltersuit quanto sia vitale il sito Web dell'organizzazione per la sua missione e, quindi, quanto sia importante che il sito sia veloce, affidabile e sicuro in ogni momento. Quando hanno saputo del Progetto Galileo, è stato un gioco da ragazzi candidarsi.

L'importanza della velocità della pagina

Il sito web di Sheltersuit è un veicolo cruciale per raccogliere i soldi necessari per fornire Sheltersuits gratuitamente a chi ne ha bisogno, con donazioni basate sul Web che rappresentano circa il 50% delle donazioni totali di Sheltersuit. Per ottimizzare i tassi di conversione dei donatori (ad esempio, la percentuale di visitatori totali del sito che effettuano una donazione su Sheltersuit.com), gli studi suggeriscono di puntare a tempi di caricamento della pagina di 1-4 secondi.

Nel valutare l'impatto che il Progetto Galileo ha avuto su Sheltersuit, è quindi utile comprendere l'effetto che Cloudflare ha avuto sulla velocità del sito di Sheltersuit. E solo in base a questo parametro, il risultato è stato sostanziale: quando si è unito a Cloudflare, Sheltersuit.com ha assistito a un miglioramento del 26% nei tempi di caricamento delle pagine, con i visitatori che hanno potuto visualizzare i contenuti in soli 1,4 secondi. Tale miglioramento è impressionante in ogni circostanza, ma è particolarmente degno di nota quando si considera la recente crescita del traffico del sito di Sheltersuit rispetto alla sua raccolta fondi online.

Secondo Paul Zurink, responsabile della campagna di Sheltersuit, quando Bas Trimmer è stato intervistato alla televisione nazionale nei Paesi Bassi all'inizio del 2021, le visite a Sheltersuit.com sono aumentate del 1.431,62%, le visualizzazioni di pagina sono aumentate del 2.150,47%, e circa € 50.000 (~$ 54.000 al 31 maggio 2022) in donazioni sono state effettuate attraverso il sito, con un contributo individuale medio di $ 100 e un tasso di conversione del 2%.

Stima dell'impatto dei miglioramenti

Utilizzando studi sulla relazione tra i tempi di caricamento del sito e i tassi di conversione, possiamo stimare approssimativamente come il miglioramento della velocità del sito riportato in precedenza che Sheltersuit ha sperimentato al momento dell'adesione al Progetto Galileo possa aver influenzato il totale della raccolta fondi. In tal modo, scopriamo che il miglioramento della velocità della pagina del 26% avrebbe potuto valere fino a € 25.000, o il 50% dei € 50.000 raccolti all'indomani dell'intervista di Bas.

Un altro modo per comprendere l'impatto che il Progetto Galileo ha avuto su Sheltersuit è considerare l'effetto che il recente aumento del traffico verso Sheltersuit.com avrebbe avuto sui server di origine di Sheltersuit se tali richieste non fossero state inviate tramite proxy tramite Cloudflare. Poiché Sheltersuit utilizza un ambiente di hosting condiviso, l'enorme picco di traffico verso Sheltersuit.com in seguito all'intervista televisiva di Bas potrebbe aver, secondo Zurink, sopraffatto i server di origine di Sheltersuit e causato il rallentamento di tutti i siti nel loro ambiente di hosting condiviso o, peggio, insensibile. Fortunatamente per Sheltersuit e il suo provider di hosting, la maggior parte delle richieste è stata soddisfatta dalla rete perimetrale globale di Cloudflare.

Se il passato è un prologo, gli strumenti e i servizi forniti a Sheltersuit dal Progetto Galileo continueranno a svolgere un ruolo inestimabile nella ricerca della Sheltersuit Foundation per alleviare il peso delle persone senza fissa dimora in tutto il mondo.