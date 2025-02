Parvenir à une accélération de 26 % des temps de chargement des pages pour soutenir l'effort de collecte de fonds.

La Sheltersuit Foundation est une association à but non lucratif qui fournit des produits textiles de protection aux personnes qui se trouvent sans abri. Depuis sa fondation en 2014, la Sheltersuit Foundation a maintenu au chaud plus de 18 000 personnes sans abri avec sa Sheltersuit, une veste coupe-vent et imperméable qui peut être transformée en sac de couchage.

Une mission personnelle

Le fondateur du Sheltersuit, Bas Trimmer, a créé la première Sheltersuit après avoir appris que le père d'un de ces amis était mort en état d'hypothermie tandis qu'il dormait dans la rue juste à côté d'un foyer de sans-abri qui avait été fermé temporairement. À l'époque, Bas fabriquait des vêtements d'extérieur de luxe et la nouvelle de ce décès l'a poussé à mettre son talent de créateur au service de ceux qui luttent dans des conditions extrêmes pour survivre dans la rue. Il lui a fallu 5 heures pour mettre au point la première Sheltersuit et il l'a offerte à une personne qui dormait sur le sol à proximité d'un abri ; on connaît la suite.

Aujourd'hui, Sherltersuit a dépassé les frontières des Pays-Bas, présent jusqu'en Afrique du Sud et vers l'Ouest jusqu'aux États-Unis, avec des vêtements conçus spécifiquement pour le climat de chaque région. En mars 2022, la Sheltersuit a été présentée pour la première fois à la Fashion Week de Paris, et plus récemment, la fondation a envoyé des centaines de Sheltersuits en Ukraine.

Anticiper la croissance

Ces développements ont donné un caractère international à la Sheltersuit, attirant l'attention des plus grands médias, ce qui a provoqué un bond de la fréquentation du site Web de la Sheltersuit. Grâce à un minimum de prévoyance, Sheltersuit a réussi à faire évoluer le trafic de son site Web sans la moindre difficulté.

Avant-même le récent développement de Sheltersuit, Bas et son équipe avaient anticipé combien le site Web de l'organisation serait essentiel à sa mission ; et combien, par conséquent, il était important que le site soit rapide, fiable et sécurisé à tout moment. Lorsqu'ils ont entendu parler du projet Galileo, celui-ci s'est imposé à eux comme une évidence.

Importance de la vitesse d'affichage des pages

D'une part le site Web de Sheltersuit est un vecteur essentiel pour soulever les fonds nécessaires à la mise à disposition des Sheltersuits gratuitement pour ceux qui sont dans le besoin ; les dons effectués sur internet représentant environ 50 % du total des dons reçus par Sheltersuit. D'après les études, pour optimiser le taux de conversion (par exemple le pourcentage du total des visiteurs du site qui finissent par donner sur Sheltersuit.com), le temps de chargement de la page ne devrait pas dépasser 1 à 4 secondes.

Au moment d'évaluer l'incidence du projet Galileo sur Sheltersuit, il est par conséquent utile de comprendre l'effet qu'a pu avoir Cloudflare sur la vitesse du site de Sheltersuit. Et ce chiffre seul suffit à montrer combien le résultat a été considérable : en rejoignant Cloudflare, Sheltersuit.com a constaté une amélioration de 26 % du temps de chargement de la page, les visiteurs pouvant afficher du contenu en 1,4 seconde seulement. Quelles que soient les circonstances, une telle augmentation est impressionnante, mais elle est encore plus remarquable lorsqu'elle est observée sous l'angle de la collecte de fonds en ligne.

Selon Paul Zurink, le responsable de la campagne de Sheltersuit, une interview de Bas Trimmer à la télévision nationale des Pays-Bas au début de l'année 2021, a provoqué une hausse de 1 431,62 % de la fréquentation du site Sheltersuit.com, tandis que le nombre de vues des pages augmentait de 2 150,47 %, et environ 50 000 euros de dons ont été faits sur site, avec une moyenne de contribution individuelle de 100 dollars et un taux de conversion de 2 %.

Estimation de l'incidence des améliorations

En étudiant le rapport entre les temps de chargement du site et les taux de conversion, nous pouvons estimer à peu près dans quelle mesure ladite accélération connue par le site Sheltersuit tandis qu'il rejoignait le projet Galileo a pu avoir une incidence sur le total de la collecte de fonds mentionnée. Ce faisant, nous avons découvert que les 26 % d'accélération du temps de chargement des pages sont susceptibles d'avoir été à l'origine de 25 000 euros, à savoir 50 % des 50 000 euros collectés à la suite de l'interview de Bas.

Il est également possible de comprendre les répercussions du projet Galileo sur Sheltersuit en tenant compte de l'effet que la hausse récente de la fréquentation de Sheltersuit aurait eu sur les serveurs d'origine de Sheltersuit si ces requêtes n'avaient pas été traitées par proxy grâce à Cloudflare. Sheltersuit faisant appel à un environnement d'hébergement partagé, l'énorme pic de fréquentation du site Sheltersuit.com ayant suivi l'interview télévisée de Bas aurait certainement, si l'on en croit Zurink, submergé les serveurs d'origine de Sheltersuit et provoqué le ralentissement, voire l'arrêt, de l'ensemble des sites de l'environnement d'hébergement partagé. Par chance pour Sheltersuit et son fournisseur d'hébergement, la plupart des requêtes étaient servies par le réseau périphérique mondial de Cloudflare.

Si l'on considère le passé comme un prologue, les outils et services proposés par Sheltersuit dans le cadre du projet Galileo vont continuer de jouer un rôle inestimable dans la mission que s'est donnée la Sheltersuit Foundation, à savoir soulager le fardeau des sans-abris du monde entier.