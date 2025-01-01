页面加载提速 26% 以助力筹款

Sheltersuit Foundation 是总部位于荷兰的非营利组织，为无家可归的人提供防护性服装。自 2014 年成立以来，Sheltersuit Foundation 已经通过 Sheltersuit（一种可转变为睡袋的防风防水外套）为超过 1.8 万名无家可归者御寒。

个人的使命

Sheltersuit 的创始人是 Bas Trimmer，在得知一个朋友的父亲在临时关闭的无家可归者收容所旁边的街道上睡觉时因体温过低去世后，他发明了第一件Sheltersuit。当时，Bas 正在生产奢华的外套，朋友父亲去世的消息促使他利用自己的设计天赋，帮助那些无家可归并与相似恶劣条件作斗争的人。Bas 用 5 个小时制作了第一件 Sheltersuit ，将其提供给一个在庇护所附近地上睡觉的人；剩下的就是历史。

如今，Sheltersuit 已经走出荷兰，南及南非，西达美国，成为根据当地气候而设计的外套。2022 年 3 月，Sheltersuit 在巴黎时装周上首次亮相。最近，该基金会将数百件 Sheltersuit 送往乌克兰。

为增长做准备

这些发展提高了 Sheltersuit 的国际知名度，吸引到更多��媒体关注，继而导致 Sheltersuit 网站的访问量激增。然而，多亏了一点远见，Sheltersuit 能够毫不费力地扩大网站流量承载能力。

在 Sheltersuit 最近增长之前，Bas 和他的团队就知道该组织的网站对其使命有多关键，因而网站始终快速、可靠和安全有多重要。听说 Project Galileo 时，他们毫不犹豫地就申请了。

页面速度的重要性

首先，Sheltersuit 网站是筹集资金的关键工具，以便免费向有需要的人提供 Sheltersuit，网络捐款占 Sheltersuit 捐款总额的大约 50%。为了优化捐赠者转化率（即在 Sheltersuit.com 上捐款人数占网站访客总数的百分比），研究建议应使页面加载速度达到 1-4秒。

因此，在评估 Project Galileo 对 Sheltersuit 的影响时，了解 Cloudflare 对 Sheltersuit 网站速度的影响非常有用。仅从这一指标来看，结果就很可观：加入 Cloudflare 后，Sheltersuit.com 的页面加载时间提升了 26%，访客只需 1.4 秒就能看到内容。这样的改善在任何情况下都是引人注目的，如果将 Sheltersuit 网站最近的流量增长与其在线筹款进行对比，则尤其令人印象深刻。

据 Sheltersuit.com 的经理 Paul Zurink 表示，当Bas Trimmer 在 2021 年初接受荷兰国家电视台采访时，Sheltersuit.com 的访问量增加了1431.62%，页面浏览量增加了 2150.47%，大约 5 万欧元（折合 5.4 万美元，截至 2022 年 5 月 31 日）的捐款来自该网站，人均捐款额 100 美元，转化率为 2%。

估计改善的影响

通过研究网站加载时间和转化率之间的关系，我们可�以大致估计出 Sheltersuit 在加入 Project Galileo 后所经历的网站速度提升是如何影响上述筹款总额的。结果是，我们发现页面速度提升 26% 可能价值多达2.5 万欧元，即 Bas 接受采访后所筹 5 万欧元的 50%。

了解 Project Galileo 对 Sheltersuit 影响的另一个方式是，考虑近期 Sheltersuit.com 流量激增在那些请求未经 Cloudflare 代理的情况下会对 Sheltersuit 造成的影响。Zurink 认为，由于 Sheltersuit.com 使用了共享托管环境，Bas 电视采访后 Sheltersuit.com 的巨大流量高峰可能已经使 Sheltersuit.com 的源服务器不堪重负，并导致该共享托管环境中的所有网站变慢，甚至失去响应。幸运的是，对 Sheltersuit 及其托管提供商来说，大多数请求都是由 Cloudflare 全球边缘网络服务的。

如果过去只是序幕，那么在 Sheltersuit Foundation 为世界各地无家可归者减轻负担的征程中，Project Galileo 向 Sheltersuit 提供的工具和服务将继续发挥宝贵的作用。