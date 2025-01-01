波兰童军总会（ZHP） 为 6 至 25 岁的年轻人提供教育和领导力培训项目。截至 2022年，ZHP 拥有会员 9 万余人。
ZHP 是一个全国性组织，主要在波兰开展活动，也有一些位于海外的波兰童子军协会，例如英国和冰岛。位于其他国家的协会是独立的，但有着相同的价值观和使命。
ZHP 是最大的寒暑假活动组织者之一。一个受欢迎的项目是森林露营。
该协会目前正在边境帮助解决乌克兰危机，并持续提供当地援助。ZHP 会员在边界过境点、铁路和汽车站帮助难民。他们组织临时住宿，收集和分发物资。这些行动 ZHP 在国家层面以及每个地区和地区组织的。
例如，他们在 2022 年复活节周末为卢布林的 200 名难民提供早餐。同样，他们在新冠肺炎大流行爆发时组织活动以帮助社区。
ZHP 使用核心的 Cloudflare 平台，尤其是 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙（WAF）。他们想要开始使用 Access 来限制系统登录，从而改善安全姿态。
ZHP 没有正式的 IT 结构；他们是业余志愿者团队，试图保持网站运行并维护会员数据库。由于他们的组织结构——其中包含许多地方自治实体，他们需要管理 500 个不同的 WordPress 站点。每个实体都拥有自己的特定配置站点，托管在不同地方。这使得维护和保护这些网站成为一项艰巨任务，尤其是在网站受到感染时。
乌克兰危机爆发时，ZHP 非常担心受到拒绝服务攻击，这可能会使他们的网站和系统崩溃。他们在 Web 服务器日志中发现了一些攻击。冲突初期非常紧张，没有人知道接下来的几天会发生什么事情。他们非常担忧，希望变得更加安全。
当时，他们在使用 Cloudflare 的 Free 计划，但主要针对二级域名。由于特定 DNS 要求，他们的主域名无法使用 Free 计划。他们在 Google 搜索 “适用于非政府组织的 Cloudflare”，找到了 Project Galileo 页面。
他们填写了申请表，并在几天后被接纳。他们必须在不停机的情况下迁移其 DNS 区域，由于大家都在忙于帮助难民，这并非易事。Paweł Kowalczyk 是计算机安全团队的负责人，也担任网络安全专家，在他所在的城市卢布林组织的临时住宿点，他正忙着为难民准备床位和所需的一切。与此同时，他也通过笔记本电脑支持在其他边境城市工作和进行迁移的同事。对该团队而言，这些周末都非常艰难。
ZHP 的 DNS 区域很大，它们通过 GitHub 以基础设施即代码的方式进行管理。这是启用 Cloudflare 过程中最耗时的一个步骤。他们使用 GitHub 是因为它可以帮助他们自动化每个不同单元请求的 DNS 配置更改（鉴于他们有 500 个 WordPress 实例，都有自己的配置，这样做节省了时间）。一旦切换了 DNS，启用 Cloudflare 服务变得非常快速，并能使用 Cloudflare 工具来保护其站点和 IT 系统。
Kowalczyk说：“到目前为止，我们已经加入了全国性网站，包括 40 个用于网站或内部系统的域名。”“这些是整个组织使用的网站和系统，它们是大部分流量的来源。”
在他们所用的 IT 系统中，会员数据库特别重要。他们依赖会员数据库来确保 GDPR 合规，并检查会员是否在参加活动前支付了会员费。
总体而言，ZHP 非常担心劫持和内容篡改。乌克兰危机爆发时，这被认为是一个主要威胁。 波兰童军总会拥有长达 100 年的悠久历史。在波兰的共产主义时期，他们因为与政府合作而遭受名誉损害。今天，这在波兰仍然是一个非常敏感的话题，所以他们尽量保持中立，远离政治。如果有人劫持网站并添加错误地暗示与政党或思想有联系的内容，则会进一步损害该组织的声誉。
通过利用 Cloudflare 分析，ZHP 发现其网站的大量流量来自波兰境外。他们认为这有可疑，并着手调查。他们在网站上发现了一些此前不知道的 SEO 垃圾信息。
他们还发现，其中一个用作问答系统的网站运行的软件已过时并遭到了感染。多亏了 Cloudflare 分析，他们才发现这个问题。由于不能禁用这个系统，他们引入了�一个带有托管质询操作的防火墙规则。在 24 小时内，系统启动了接近 1.7 万次质询，仅 326 个得到解决。 “多亏 Cloudflare，我们可以看到很多被屏蔽的流量，且已解决/已发布验证码的比例低于1%。我认为这个产品非常棒！”Kowalczyk 说。