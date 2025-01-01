WAF 在 Web 应用与互联网之间创建防火墙；此类防火墙有助于缓解很多常见攻击。
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Web 应用防火墙 (WAF) 会过滤和监测 Web 应用与互联网之间的 HTTP 流量，以此来保护 Web 应用安全。它通常会保护 Web 应用免受各种形式的攻击，例如cross-site forgery、Cross-site scripting (XSS)、文件包含以及 SQL 注入等。
通过在 Web 应用前端部署 WAF，可在 Web 应用与互联网之间形成一道屏障。虽然代理服务器通过中介保护客户机的身份，但 WAF 是一种反向代理，引导客户端通过 WAF 到达服务器，从而防止暴露服务器。
WAF 通过一组通常称为“策略”的规则进行运作。这些策略在过滤恶意流量，防止受到应用漏洞的侵害。WAF 的部分价值在于可以快速简便地修改策略，因而可以更迅速地响应不同的攻击手段。在 DDoS 攻击期间，可通过修改 WAF 策略快速实施速率限制。
基于黑名单（消极安全模型）运行的 WAF 可防范已知攻击。您可以将黑名单 WAF 想象为俱乐部保镖按指示拒绝接待不符合着装要求的客人。相反，基于白名单（积极安全模型）的 WAF 仅允许接受预先批准的流量。类似于奢华派对保镖，只接待出席名单列出的客人。无论黑名单还是白名单，二者都有各自的优缺点，因此很多 WAF 提供混合安全模型，综合实施两种方法。
WAF 可以通过三种不同的方式来实施，每种方式都有各自的优缺点：
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